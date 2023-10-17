Врач рассказала, что делать, если половой контакт был незащищенным

Нужно ли обращаться к врачу, если половой акт с партнером был незащищенным? Какие анализы необходимо сдать? Могут ли инфекции передаваться не только половым путем? — на эти вопросы ответила Юлия Францкевич, врач-акушер-гинеколог.

— Что делать, если половой контакт был незащищенным? Нужно ли обращаться к врачу? В течение какого времени после сомнительного контакта анализы будут достоверными?

— После полового контакта без использования презерватива необходимо в течение короткого периода времени (до 15 минут) провести туалет наружных половых органов с мылом, обработать водным раствором хлоргексидина или мирамистина наружные половые органы и влагалище (также можно использовать свечи с хлоргексидином), а мужчине — провести обработку уретры, анального отверстия с введением небольшого количества раствора хлоргексидина или мирамистина внутрь. После орального контакта полость рта и горло прополоскать хлоргексидином или любым раствором антисептика для орошения слизистой оболочки.

Женщине необходимо обратиться к врачу-акушеру-гинекологу, мужчине — к врачу-урологу в ближайшие сутки после незащищенного полового контакта для проведения обследования.

Учитывая, что у инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), инкубационный период (время от момента заражения до появления симптомов) различен для каждой инфекции и колеблется от двух дней (гонорея) до 3-х месяцев и более (ВИЧ), то некоторые анализы врач может назначить через определенные промежутки времени после незащищенного полового акта.

— На какие инфекции нужно обследоваться после незащищенного полового акта? А какие исследования и как часто нужно проводить в рамках профилактического чекапа?

— После незащищенного полового акта через 7-10 дней необходимо сдать мазок из урогенитального тракта на флору, мазки для тестирования с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) на ИППП (хламидии, микоплазму гениталиум и хоминис, уреаплазму уреалитикум и парвум, вирус простого герпеса 1 и 2 типов, вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, трихомонады, гонококки, цитомегаловирус). Метод ПЦР считается одним из самых точных для диагностики инфекций. Многие лаборатории предлагают комплексные исследования на ИППП.

Если был незащищенный анальный секс, следует сдать ректальный мазок, при оральном сексе — мазок из зева.

Анализ крови на ВИЧ-инфекцию нужно сдавать не раньше, чем через две недели после полового контакта, с повторением тестирования через три и шесть недель в случае отрицательного результата.

В течение нескольких месяцев после заражения ВИЧ-инфекцией (до 3 месяцев и более), результат обследования может быть отрицательным.

На сифилис необходимо сдать кровь через 21 день после полового акта, на вирусные гепатиты В и С — через шесть недель. Периодичность сдачи крови определит лечащий врач, так как инкубационный период ВИЧ-инфекции обычно составляет не более 3-х месяцев, но при наличии иммунодефицитных состояний может увеличиваться до 12 месяцев.

В рамках профилактического обследования желательно сдавать кровь на ВИЧ-инфекцию, сифилис, гепатиты В и С ежегодно; мазок для тестирования с помощью ПЦР на ИППП, мазок для анализа на флору — один раз в год, цитологическое исследование мазка с шейки матки — раз в три года.

В случае риска передачи ВИЧ-инфекции существует экстренная профилактика в виде приема таблетированных лекарственных форм, для назначения которых необходимо обратиться в государственное профильное медицинское учреждение по месту жительства — региональный центр профилактики и борьбы со СПИДом.

— Многие ИППП протекают скрыто. В чем их опасность для мужчин и женщин? Как выявить?

— ИППП на ранней стадии заболевания могут не иметь явных клинических проявлений или протекать с минимальными симптомами. Человек длительное время может не догадываться о наличии заболевания. Отсутствие своевременной диагностики и лечения может приводить к воспалительным заболеваниям органов репродуктивной системы и мочевыводящего тракта мужчин и женщин.

Чтобы выявить инфекции вовремя, необходимо регулярно проходить профилактические обследования и при появлении каких-либо симптомов незамедлительно обращаться к врачу-акушеру-гинекологу или врачу-урологу. Если есть подозрение на заражение инфекциями, преимущественно передаваемыми через кровь (ВИЧ, гепатиты В и С), нужно проконсультироваться с врачом-инфекционистом.

— Как хронические ИППП влияют на репродуктивное здоровье мужчин и женщин?

— Самым частым осложнением ИППП у женщин является непроходимость маточных труб, спаечный процесс малого таза, хронический эндометрит и как следствие — бесплодие. В случае наступления беременности при отягощенном гинекологическом анамнезе может возникать невынашивание, многоводие или маловодие, внутриутробное инфицирование плода.

Длительное отсутствие лечения ИППП у мужчин может приводить к таким патологиям, как хронический простатит, бесплодие, нарушение эректильной функции.

— Некоторые волнуются, что ИППП можно заразиться в быту. Например, случайно заразить ребенка, остальных членов семьи. Возможно ли это? Какие это инфекции?

— Некоторые ИППП могут передаваться контактно-бытовым путем. Например, есть вероятность передачи вируса простого герпеса при поцелуе с человеком с острой формой этой инфекции.

ВИЧ, вирусы гепатитов В и С могут передаваться при использовании нестерильных медицинских инструментов, маникюрных принадлежностей, игл для татуировок, пирсинга.

Также можно заразиться, используя предметы гигиены (полотенце, зубную щетку, бритву, мочалку) инфицированного человека — такой путь возможен при гепатите В, сифилисе и трихомониазе. Остальные возбудители ИППП, в основном, бытовым путем не передаются, так как нестойки во внешней среде и быстро погибают.

Некоторые инфекции (например, вирусы гепатитов B и C, ВИЧ и пр.) могут передаваться от матери ребенку во время беременности, родов, при кормлении грудью.

— Как обезопасить себя от заражения ИППП?

— Самое доступное, довольно надежное и простое в использовании средство защиты — это презерватив, который при правильном применении позволяет обезопасить себя и партнера от заражения ИППП. Стоит помнить основные правила использования презервативов, с которыми можно ознакомиться в прилагаемой к упаковке инструкции (своевременное надевание и замена, применение презерватива/латексной салфетки для всех видов половых контактов, использование подходящих лубрикантов, неспособных нарушить целостность латекса и пр.).

Но самое важное, о чем нужно помнить, что наиболее эффективная профилактика заражения ИППП — это избегание беспорядочных половых связей, регулярное посещение врача-акушера-гинеколога или врача-уролога и лабораторное обследование.

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