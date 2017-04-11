ВИЧ: знать и не допускать!

Каждый уверен, что такая беда, как ВИЧ, его точно не коснется. А между тем ежедневно в мире более девяти тысяч человек узнают о том, что они инфицированы. Бояться заболевания не нужно, а вот знать, как его избежать и куда обращаться, если появились подозрения, обязательно.

Что такое ВИЧ?

Это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Попадая в организм, ВИЧ избирательно прикрепляется к клеткам крови, ответственным за иммунитет. Внутри этих клеток инфекция активно размножается и быстро распространяется по всему организму. Если вовремя не обратиться к специалисту, заболевание прогрессирует. Тогда иммунная система выходит из строя, и человек теряет способность сопротивляться любым болезнетворным агентам (бактериям, вирусам и т. д.).

Как можно заразиться?

В настоящее время наибольшее число случаев заражения происходит во время незащищенных половых контактов. Необходимо помнить об обязательном использовании контрацептивов (презервативов). Частая смена половых партнеров повышает риск заражения ВИЧ-инфекцией.

Инфицирование также происходит при инъекциях наркотиков одним шприцем или иглой, при нанесении татуировок и проведении маникюра/педикюра инструментом, не прошедшим должной обработки. Заразиться можно, используя одну бритву, маникюрные принадлежности и зубную щетку с носителем ВИЧ: вероятность невысока, но все же присутствует.

Также возможно заражение новорожденного от ВИЧ-инфицированной матери. Инфицирование плода может происходить в течение беременности (вирус способен проникнуть через плаценту) и при грудном вскармливании. Поэтому очень важно обследоваться до беременности, а с наступлением беременности наблюдаться в женской консультации.

Кто находится в группе риска?

Группы риска ВИЧ — люди, для которых угроза велика ввиду образа жизни. Во-первых, это те, кто практикует половые контакты без средств барьерной контрацепции (презервативов). Во-вторых, люди, употребляющие инъекционные наркотики.

В нашем регионе сейчас порядка 11 тысяч ВИЧ-инфицированных. При этом в 70% случаев заражение произошло при половых контактах, а 12% - при введении наркотиков. При половом пути заражения мужчины и женщины заражаются одинаково часто. Кроме того, растет число заболевших туляков старше 50 лет. И в большинстве случаев заражение происходит из-за нежелания предохраняться.

Каковы первые симптомы ВИЧ?

Симптомы ВИЧ могут долго не проявляться, поэтому длительное время человек даже не подозревает о своем заболевании. Бессимптомная стадия (когда нет никаких симптомов заболевания) при ВИЧ-инфицировании бывает от 8 до 12 лет. Затем у инфицированного начинают проявляться признаки, указывающие на снижение иммунитета, — увеличение лимфоузлов, появление сыпи по телу, часто повторяющиеся гнойничковые высыпания в полости рта, на коже и слизистых половых органов, жидкий стул, потеря массы тела при привычном режиме питания.

Ждать появления симптомов ВИЧ-инфекции не стоит. В случае риска заражения (половые контакты без барьерных контрацептивов, употребление наркотиков и т. д.) необходимо обследоваться на ВИЧ-инфекцию.

Кто должен сдать анализ на ВИЧ?

Каждый человек должен убедиться в том, что здоров и не может заразить другого человека. Своевременное обнаружение вируса — уже половина успеха лечения. Вовремя назначенное лечение позволит обеспечить полноценную жизнь на долгие годы.

Тестирование на ВИЧ можно пройти в Центре СПИД, бесплатно и анонимно.

ГУЗ «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» — диагностика и лечение ВИЧ-инфекции, диагностика вирусных гепатитов, инфекций, передающихся половым путем, и других инфекционных заболеваний.

Тула, Набережная Дрейера, 14

Тел. 47−29−73

Кабинет анонимного обследования: 34−56−36

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