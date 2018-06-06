Инсульт: знать и не допустить
Инсульт занимает третье место среди причин смертности населения. Он также может оставить человека инвалидом.
Но бояться заболевания не надо: направьте силы на его профилактику!
Пора к врачу?
Инсульт (кровоизлияние в мозг) – заболевание неврологического профиля. Его может спровоцировать ряд причин: это и пороки сосудов и сердца, и артериальная гипертония, и ожирение, и малоподвижный образ жизни, и злоупотребление алкоголем, и сердечная недостаточность... Факторов много. Самостоятельно определить их и своевременно принять меры человек не может, поэтому врачи рекомендуют хотя бы раз в три года наблюдаться у невролога – специалиста, который выявит патологию и поможет устранить ее на ранней стадии.
К сожалению, многие пациенты игнорируют эти рекомендации. Таким людям невролог медицинского центра «МРТ-диагностика»,
к.м.н. Роза Степановна Трифонова рекомендует внимательнее прислушиваться к своему организму и обращаться к врачу сразу же после обнаружения одного из следующих симптомов:
• боль в спине;
• головная боль;
• головокружение и нарушение равновесия;
• мышечная слабость;
• нарушение глотания;
• нарушение зрения;
• нарушение мочеиспускания;
• нарушение памяти/спутанность сознания;
• нарушение речи и произношения;
• нарушение сна;
• нарушение чувствительности;
• неожиданная кратковременная потеря сознания;
• непроизвольные движения и тремор;
• тошнота и рвота;
• утрата жизненной энергии, интересов и мотивации.
По словам Розы Степановны, эти симптомы, сопровождающие заболевания неврологического профиля, могут спровоцировать инсульт. Для установки точного диагноза врач использует один из самых современных и информативных методов исследования – МРТ (магнитно-резонансная томография). После проведения такого обследования невролог может использовать весь арсенал существующих методов лечения в полном объеме.
Под контролем
В большинстве случаев, чтобы избежать инсульта, достаточно скорректировать привычный режим и взять на вооружение ряд простых рекомендаций от врачей. Это особенно актуально для людей с лишним весом, гипертонией и другими хроническими заболеваниями.
Внимание: заниматься профилактикой инсульта надо не только в пожилом возрасте. В последнее время эта патология помолодела, она перестала быть редкостью у мужчин 35-40 лет и женщин репродуктивного возраста.
- Следите за артериальным давлением. Геморрагический инсульт оказывается результатом повышения АД в 99% случаев. В группу риска попадают те, у кого показатели превышают 140 на 90 мм рт. ст. Если тонометр регулярно выдает вам такие или более высокие цифры, обратитесь к кардиологу.
- Не допускайте развития сердечно-сосудистых заболеваний. Риск развития инсульта резко повышается у людей с высоким уровнем холестерина в крови и аритмией. Профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний необходимо заниматься комплексно, под контролем кардиолога.
- Следите за питанием. Меню для тех, кто хочет предупредить развитие инсульта, должно включать паровые, отварные и тушеные мясные продукты, зелень, обезжиренные кисломолочные продукты, нежирное мясо, рыбу, оливковое масло. Исключите крепкий кофе и алкоголь.
- Откажитесь от курения. Врачи уверяют: систематическое курение повышает риск развития инсульта на 42%.
- Больше двигайтесь. Физические нагрузки должны быть умеренными. Пешая прогулка на расстояние 2-3 километра и комплекс несложных упраженений – идеальный вариант. Также приветствуются занятия плаванием, велосипедные и лыжные прогулки.
- Внимательнее следите за своим здоровьем. Не ленитесь посещать кабинет врача и проходить ежегодные обследования.