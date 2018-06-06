Инсульт: знать и не допустить

Инсульт занимает третье место среди причин смертности населения. Он также может оставить человека инвалидом.

Но бояться заболевания не надо: направьте силы на его профилактику!



Пора к врачу?



Инсульт (кровоизлияние в мозг) – заболевание неврологического профиля. Его может спровоцировать ряд причин: это и пороки сосудов и сердца, и артериальная гипертония, и ожирение, и малоподвижный образ жизни, и злоупотребление алкоголем, и сердечная недостаточность... Факторов много. Самостоятельно определить их и своевременно принять меры человек не может, поэтому врачи рекомендуют хотя бы раз в три года наблюдаться у невролога – специалиста, который выявит патологию и поможет устранить ее на ранней стадии.



К сожалению, многие пациенты игнорируют эти рекомендации. Таким людям невролог медицинского центра «МРТ-диагностика»,

к.м.н. Роза Степановна Трифонова рекомендует внимательнее прислушиваться к своему организму и обращаться к врачу сразу же после обнаружения одного из следующих симптомов:



• боль в спине;

• головная боль;

• головокружение и нарушение равновесия;

• мышечная слабость;

• нарушение глотания;

• нарушение зрения;

• нарушение мочеиспускания;

• нарушение памяти/спутанность сознания;

• нарушение речи и произношения;

• нарушение сна;

• нарушение чувствительности;

• неожиданная кратковременная потеря сознания;

• непроизвольные движения и тремор;

• тошнота и рвота;

• утрата жизненной энергии, интересов и мотивации.



По словам Розы Степановны, эти симптомы, сопровождающие заболевания неврологического профиля, могут спровоцировать инсульт. Для установки точного диагноза врач использует один из самых современных и информативных методов исследования – МРТ (магнитно-резонансная томография). После проведения такого обследования невролог может использовать весь арсенал существующих методов лечения в полном объеме.



Под контролем



В большинстве случаев, чтобы избежать инсульта, достаточно скорректировать привычный режим и взять на вооружение ряд простых рекомендаций от врачей. Это особенно актуально для людей с лишним весом, гипертонией и другими хроническими заболеваниями.

Внимание: заниматься профилактикой инсульта надо не только в пожилом возрасте. В последнее время эта патология помолодела, она перестала быть редкостью у мужчин 35-40 лет и женщин репродуктивного возраста.