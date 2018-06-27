Дамам на заметку: секреты соблазнительной фигуры

Пляжный сезон подкрался незаметно, а вы не успели привести в порядок свое тело? Не страшно. Сейчас самое время заняться своей фигурой. Мы знаем, как избавиться от лишних килограммов быстро и безопасно для здоровья.

Как известно, избыточный вес – серьезная проблема для здоровья.

О том, чем это чревато, рассказывают врачи, клиники «ВИТА», работающие по методике известного психотерапевта, нарколога и иглорефлексотерапевта Сергея Семенова.



«Раздавленные» лишним весом суставы (артрозы) и остеохондроз – это только вершина айсберга. О проблемах, вызванных лишним весом, можно говорить очень много и долго… Многие полные люди часто страдают гипертонией, у них велик риск развития инфаркта, инсульта, сахарного диабета. Изменения гормонального фона могут приводить к бесплодию и снижению потенции. Поэтому нередко, когда пациент приходит на прием к врачу, ему говорят: сначала надо изменить образ жизни и незамедлительно похудеть. Так что подтянутая фигура – это не каприз и не дань моде, а важное условие нормальной работы организма.

Итак, что делать? В первую очередь, не заниматься самодеятельностью. Вы, не зная истинной причины набора веса, можете только ухудшить свое состояние. Доверьтесь врачам –

специалистам, которые уже помогли сотням женщин добиться стройной фигуры.



Врачи говорят: изнурительные диеты и «ночевки» в спортзале – не то, что нужно для получения результата. В этом деле важен психологический настрой.

Как же правильно настроиться на похудение? Для этого существует несколько несложных правил.

Определите цель, к которой вы приблизитесь с помощью похудения. Ею может стать престижная работа, знакомство с человеком, который вам нравится, или просто возможность надевать красивые, сексуальные вещи. Обязательно имейте в виду, что ваша цель должна быть реальной и осуществимой. Сравните, насколько вам важно то, что вы потеряете во время диеты, и то, что вы получите взамен. Если похудение поможет вам в карьере или сделает жизнь разнообразнее, то худеть, несомненно, стоит. Но если вы рассчитываете, что ваша постройневшая фигура принесет мир в семью или уважение приятелей, то это вряд ли. Так что обязательно взвесьте все плюсы и минусы и примите решение, стоит ли вам менять свое тело. Продумайте, сможете ли вы соблюдать диету в связи с вашим образом жизни. Если ваша работа связана с частыми поездками, встречами с партнерами в кафе, банкетами, то вы, скорее всего, не сможете соблюдать особый режим питания. В таком случае вы сорветесь, и это принесет очередное разочарование. Выход в этой ситуации – найти такую диету, которую вы сможете соблюдать в любом случае, а также отказаться от частых посиделок с приятелями в кафе и походов на обед к родителям. Составьте меню и график питания. Если вы выбрали определенную диету, то закупите для нее все продукты. И ничего более: не создавайте себе соблазнов! Если вы решили ограничить калории – тщательно изучайте каждую упаковку продуктов, считайте калории и записывайте ваш рацион в специальный блокнот. Начинайте худеть здесь и сейчас, а не завтра или с понедельника. Скажите себе «надо» и «я смогу». Пусть это станет вашим девизом на ближайшее время.