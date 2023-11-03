Cколько шоколада полезно есть в день

В хмурую погоду хочется порадовать себя сладеньким. И, кажется, что шоколад ‒ самое простое и вкусное лакомство. В чем его польза? Нужно ли есть его худеющим? Разбираемся!

Чем полезен шоколад?

За полезность шоколада отвечают какао-бобы. Они содержат достаточно много необходимых для организма веществ: магний, фосфор, железо, марганец, цинк; а также витамины группы А и В. Магний играет важную роль в обмене веществ, поддерживает работу нервной и сердечно-сосудистой системы, участвует в выработке гормонов. Фосфор участвует в формировании костей, зубов, нервной ткани. Железо – важный микроэлемент, необходимый для транспорта кислорода ко всем клеткам нашего организма. Марганец входит в состав некоторых ферментов, важен для обмена веществ, поддерживает репродуктивную функцию.

Цинк стимулирует умственную активность, способствует заживлению ран, принимает участие в поддержании работы иммунной системы, а также в здоровье кожи, волос, ногтей, зубов. Витамины группы А стимулируют рост и развитие, поддерживают зрительную функцию и участвуют в антиоксидантной защите организма. Витамины группы В необходимы в целом для здоровья всего организма, играют большую роль в клеточном метаболизме.

Также в составе какао-бобов содержатся полифенолы – вещества, обладающие антиоксидантной защитой. Шоколад известен как продукт, поднимающий настроение и стимулирующий выработку серотонина, обладающего антидепрессивным действием.

Какой шоколад считается полезным? На что обратить внимание в составе?

Наиболее полезным считается горький шоколад, так как он содержит меньше сахара, а содержание какао обычно составляет от 55 до 70%. Молочный, а особенно белый шоколад, считаются менее полезными, поскольку соотношение меняется – меньше какао, больше сахара.