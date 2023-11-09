Ранняя седина: норма или предвестник болезни? Рассказывает эндокринолог

Седина может появиться в любом даже самом молодом возрасте. И в одном случае будет считаться вариантом нормы, а в другом – симптомом заболевания. Как разобраться в причинах ранней седины? Какую седину можно считать преждевременной? Как этот процесс отличается у мужчин и женщин? – об этом рассказала Юлия Сидоркина, врач-эндокринолог ИНВИТРО.

Какую седину можно считать преждевременной?

Цвет волос определяется наличием пигмента меланина. Он вырабатывается в специальных клетках – меланоцитах в волосяных фолликулах. Если по каким-то причинам выработка этого пигмента прекращается, то волос теряет свой цвет и становится седым.

Седые волосы является признаком естественных возрастных изменений, так как со временем в организме вырабатывается все меньше меланина. Как правило, появление первой седины приходится на 25-30 лет. Для монголоидной и европеоидной расы ранней сединой будет считаться появление седых волос до 25 лет, для негроидной расы – до 30 лет.

Как отличается процесс появления седины у мужчин и женщин?

Основное различие в том, что седина начинает появляться в разных областях. У мужчин – это зона бороды и висков. У женщин – затылочная и теменная области, причем, как правило, в начале появляются единичные седые волоски, затем их количество постепенно увеличивается. Считается, что мужчины начинают седеть раньше женщин.

Симптомом каких заболеваний может быть ранняя седина?

Ранняя седина не является нормой, может быть следствием патологий и требует выяснения причин ее развития. Основными причинами могут быть:

Гормональные проблемы (нарушение функции щитовидной железы, гипофиза);

Заболевания пищеварительной системы;

Аутоиммунные заболевания;

Дефицит витаминов и микроэлементов: цинка, меди, железа, кальция, витаминов группы В (особенно витамина В12), витамина D.

Кроме того, раннюю седину могут вызвать:

Беременность и лактация. Это связано с повышенной потребностью в витаминах и микроэлементах в этот период и частым развитием дефицита этих веществ;

Стрессы и синдром хронической боли. Во время стресса происходит выброс в кровь гормонов кортизола и адреналина, что приводит к спазму сосудов, ухудшению кровообращения и питания волосяных фолликулов. Так же стресс провоцирует образование свободных радикалов, которые повреждают меланоциты;

Прием некоторых лекарственных препаратов, которые влияют на обмен витаминов и микроэлементов.

Правда ли, что образ жизни может повлиять на появление ранней седины? Какие именно факторы?

Раннюю седину может спровоцировать неблагоприятная экологическая обстановка. Например, длительное и интенсивное воздействие на организм электромагнитных волн или избыточное воздействие ультрафиолета. Работа на вредных предприятиях или в непростых климатических условиях – также является фактором риска.

Важно понимать, что курение, употребление алкоголя и наркотических веществ могут привести к ранней седине. Кроме того, на выработке меланина негативно сказывается недостаток белка. Он может возникать при соблюдении жестких диет, когда человек стремиться экстремально быстро сбросить вес или при нетрадиционных подходах к рациону, например, если человек является приверженцем веганства. Системные нарушения режима сна и бодрствования также могут привести к появлению ранней седины.

В каких случаях ранняя седина – это норма?

Генетика является одним их самых важных факторов в развитии седины. Ранняя седина у родителей (моложе 25-30 лет) с большой вероятностью будет проявляться и у детей. Генетически обусловленная ранняя седина является вариантом нормы.

Можно ли сделать что-то для профилактики седины?

В первую очередь, необходимо нормализовать свой режим: обеспечить организму полноценный сон (не менее 7 часов), регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание с достаточным количеством белка. В рацион должны быть включены продукты, богатые Омега-3, жирными кислотами, витаминами группы В. Речь идет о молочных продуктах, мясе, морепродуктах и рыбе, орехах, авокадо, льняном и оливковом масле. Также необходимо соблюдать водный баланс и пить необходимое количество воды.

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