Лечить, удалять или «перерастет»: к чему могут привести аденоиды у детей

Аденоиды – распространенная патология у детей. Почему они возникают? «Перерастет» ли ребенок аденоиды? При каких симптомах стоит обратиться к врачу? Об этом рассказала Виолетта Бурдакова, ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО.

Что такое аденоиды?

Аденоиды — это патологически увеличенная в размерах (гипертрофированная) глоточная (носоглоточная) миндалина, которая находится на своде носоглотки. Миндалина есть у всех детей, представляет собой скопление лимфоидной ткани и является периферическим органом иммунной системы, выполняющим функцию защиты от различных патогенов (бактерий, грибков и вирусов). Развитие гипертрофии глоточной миндалины могут спровоцировать частые респираторные заболевания или аллергия, так как при столкновении с патогенами она начинает увеличиваться, выстраивая барьер на пути инфекций. После выздоровления глоточная миндалина приобретает обычный вид. Но если ребенка не долечить или он заболеет повторно, лимфоидная ткань не успеет восстановиться и продолжит расти, становясь очагом инфекции. Также может развиваться острое или хроническое воспаление глоточной миндалины, что называется аденоидитом.

Что означает «ребенок перерастет аденоиды»?

По статистике увеличение глоточной миндалины чаще всего возникает у детей в возрасте 3-7 лет, когда иммунитет еще не полностью сформирован. Обычно начало этого процесса связано с активной социализацией детей, когда они находятся в плотном контакте друг с другом. Ближе к подростковому возрасту лимфоидная ткань начинает уменьшаться, замещаясь соединительной тканью, и может полностью атрофироваться к 14-16 годам, но иногда остаются ее фрагменты. У взрослых людей аденоиды встречаются крайне редко.

В каких случаях аденоиды становятся не защитой, а проблемой?

Если ребенок часто болеет или, не долечившись, сталкивается с новой инфекцией –лимфоидная ткань не успевает восстановиться, длительно находится в воспаленном состоянии и продолжает разрастаться, опускаясь до просвета дыхательных путей и постепенно перекрывая их. Аденоиды также могут закрывать вход евстахиевой трубы, в результате чего увеличивается риск возникновения отитов, а отсутствие достаточной вентиляции слуховых труб может приводить к тугоухости. При хроническом воспалительном процессе может снижаться количество лимфоцитов в крови, а значит, и иммунная защита организма. В случае активного развития микроорганизмов воспаление переходит в гнойный аденоидит, который влечет за собой уже более серьезные последствия.

Какие симптомы у ребенка должны насторожить родителей? Когда обращаться к врачу? Какие осложнения могут быть?

Наличие симптомов заболевания у ребенка зависят от того, насколько увеличилась глоточная миндалина. К основным относятся: затруднение носового дыхания, гнусавость голоса, ночной храп. Также возможны слизистые или гнойные выделения из носа, неприятный запах изо рта, приступы сильного кашля из-за затекания слизи по задней стенке глотки, в том числе во сне, нарушение сна, носовые кровотечения. При перекрытии просвета дыхательных путей увеличенной глоточной миндалиной может возникать кратковременная остановка дыхания (апноэ). При длительном течении патологии у детей может нарушаться развитие лицевого скелета: постоянно отвисшая нижняя челюсть становится узкой и удлиненной, твердое небо формируется высоким и узким, нарушается прикус.

Затруднение носового дыхания во сне может приводить к недостаточному увлажнению, согреванию и очищению вдыхаемого воздуха, оседанию микробов и пылевых частиц на слизистой оболочке гортани, трахеи. Это, в свою очередь, может способствовать развитию частых ОРВИ, ангины, воспалительных заболеваний бронхов и легких. Иногда ребенок начинает дышать ртом не только ночью, но и днем.

В каких случаях аденоиды лечат консервативно? В каких случаях однозначно аденоиды нужно удалять?

Учитывая важную роль глоточной миндалины в защите организма от инфекций, на сегодня предпочтение отдается консервативному (медикаментозному, физиотерапевтическому) лечению. Такое лечение эффективно чаще всего при 1-й степени патологического процесса, когда глоточная миндалина увеличена немного, и при 2-й степени, когда лимфоидная ткань разрастается и занимает около половины носоглотки. При 3-й степени увеличения лимфоидной ткани врач также может назначить консервативное лечение, а в случае отсутствия ее эффективности — оперативное удаление аденоидов (аденотомию).

Показания к удалению глоточной миндалины — нарушение дыхания во сне (апноэ), нарушение слуха или речи, частые рецидивы хронического аденоидита с преобладанием гнойных форм, частые отиты, фарингиты, ларингиты и пр.

После удаления аденоидов ребенок будет меньше болеть?

Удаляя аденоиды, врач убирает источник инфекции из организма ребенка, что может привести к сокращению частоты респираторных заболеваний. Но следует помнить, что глоточная миндалина — это орган иммунной системы, который выполняет защитную функцию от различных патогенов. Поэтому важно после ее удаления поддерживать иммунитет ребенка с помощью сбалансированного и разнообразного питания, физических упражнений и соблюдения режима сна, увлажнения и очищения воздуха в помещениях, где находится ребенок, а также отказаться на какое-то время от активных социальных контактов и подождать, пока организм окрепнет.

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