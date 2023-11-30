Врач рассказала о возможных причинах синдрома хронической усталости

Постоянная усталость может влиять на качество жизни человека. Что такое синдром хронической усталости? В чем причины этого состояния? Как оно лечится? — на эти и другие вопросы ответила Виолетта Бурдакова, ведущий медицинский эксперт.
- Синдром хронической усталости — что это? Чем характеризуется? Каковы симптомы?
- Синдром хронической усталости (СХУ) — это патологическое состояние, которое может влиять на функции всего организма. Характеризуется он такими симптомами, как чувство постоянной усталости, бессонница, головная боль, миалгия (мышечные боли), уменьшение массы тела, эмоциональная неустойчивость и апатия.
- В чем причины этого состояния? Как понять, что пора обращаться к врачу?
- Считается, что основными причинами развития синдрома хронической усталости могут выступать вирусные (вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, вирус гепатита C, вирус герпеса разных типов, коронавирусы, включая SARS-CoV-2) и бактериальные (хламидии, микоплазмы, микобактерии туберкулеза и др.) инфекции.
Постоянная усталость может сопровождать гормональный дисбаланс, недостаток микронутриентов (витаминов и минералов).
Также это состояние может развиваться под влиянием стресса и интенсивной психоэмоциональной нагрузки или приема некоторых лекарственных препаратов.
Если ощущение постоянной усталости длится больше полугода и не проходит после полноценного отдыха, важно обратиться за помощью к врачу-терапевту, а не пытаться самостоятельно изменить ситуацию.
- Какие последствия могут быть у этого синдрома?
- Длительное течение синдрома хронической усталости может приводить к снижению иммунной защиты, уменьшению ресурсов или нарушению энергетического обмена в клетках тела человека, что со временем может способствовать:
- снижению мышечного тонуса;
- развитию депрессивных расстройств;
- обострению хронических болезней;
- нарушению функций нервной системы (невротическим расстройствам, снижению памяти, бессоннице, приступам агрессии);
- нарушению пищеварения;
- развитию патологий сердца и сосудов и пр.
- Кто находится в группе риска?
- Синдром хронической усталости встречается преимущественно у людей в возрасте 25-45 лет, чаще у женщин, а также у представителей профессий, где требуются высокая интеллектуальная деятельность, стрессоустойчивость, быстрота реагирования и сообразительность. К характерным факторам риска развития этого синдрома относят экологически неблагоприятные условия проживания, напряженную работу, гиподинамию, нерациональное питание.
- Как выявить этот синдром?
- Синдром хронической усталости может быть затруднительно диагностировать, ведь его проявления схожи с признаками множества других заболеваний, в том числе с патологиями эндокринной и нервной системы, желудочно-кишечного тракта, перенесенных вирусных или бактериальных инфекций и пр. Первым шагом будет обращение к врачу-терапевту, который соберет анамнез, назначит лабораторные и инструментальные обследования и проведет дифференциальную диагностику, чтобы выявить возможную причину клинических проявлений. По результатам исследований врач сможет дать рекомендации по лечению и/или направить к смежным специалистам.
- Как лечится СХУ и есть ли меры профилактики?
- На сегодня официально не зарегистрированы лекарственные средства для лечения синдрома хронической усталости. Однако существуют общие терапевтические методы, которые можно порекомендовать практически всем, кто стремится к здоровому образу жизни. Они включают:
- соблюдение режима труда и отдыха;
- сбалансированное питание;
- ежедневная физическая активность;
- физиотерапия (массаж, гидропроцедуры и пр.);
- обращение к психологу для нормализации психоэмоционального фона;
- лечение хронических заболеваний.
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