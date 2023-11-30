Врач рассказала о возможных причинах синдрома хронической усталости

Постоянная усталость может влиять на качество жизни человека. Что такое синдром хронической усталости? В чем причины этого состояния? Как оно лечится? — на эти и другие вопросы ответила Виолетта Бурдакова, ведущий медицинский эксперт.

- Синдром хронической усталости — что это? Чем характеризуется? Каковы симптомы?

- Синдром хронической усталости (СХУ) — это патологическое состояние, которое может влиять на функции всего организма. Характеризуется он такими симптомами, как чувство постоянной усталости, бессонница, головная боль, миалгия (мышечные боли), уменьшение массы тела, эмоциональная неустойчивость и апатия.

- В чем причины этого состояния? Как понять, что пора обращаться к врачу?

- Считается, что основными причинами развития синдрома хронической усталости могут выступать вирусные (вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, вирус гепатита C, вирус герпеса разных типов, коронавирусы, включая SARS-CoV-2) и бактериальные (хламидии, микоплазмы, микобактерии туберкулеза и др.) инфекции.

Постоянная усталость может сопровождать гормональный дисбаланс, недостаток микронутриентов (витаминов и минералов).

Также это состояние может развиваться под влиянием стресса и интенсивной психоэмоциональной нагрузки или приема некоторых лекарственных препаратов.

Если ощущение постоянной усталости длится больше полугода и не проходит после полноценного отдыха, важно обратиться за помощью к врачу-терапевту, а не пытаться самостоятельно изменить ситуацию.

- Какие последствия могут быть у этого синдрома?

- Длительное течение синдрома хронической усталости может приводить к снижению иммунной защиты, уменьшению ресурсов или нарушению энергетического обмена в клетках тела человека, что со временем может способствовать:

снижению мышечного тонуса;

развитию депрессивных расстройств;

обострению хронических болезней;

нарушению функций нервной системы (невротическим расстройствам, снижению памяти, бессоннице, приступам агрессии);

нарушению пищеварения;

развитию патологий сердца и сосудов и пр.

- Кто находится в группе риска?

- Синдром хронической усталости встречается преимущественно у людей в возрасте 25-45 лет, чаще у женщин, а также у представителей профессий, где требуются высокая интеллектуальная деятельность, стрессоустойчивость, быстрота реагирования и сообразительность. К характерным факторам риска развития этого синдрома относят экологически неблагоприятные условия проживания, напряженную работу, гиподинамию, нерациональное питание.

- Как выявить этот синдром?

- Синдром хронической усталости может быть затруднительно диагностировать, ведь его проявления схожи с признаками множества других заболеваний, в том числе с патологиями эндокринной и нервной системы, желудочно-кишечного тракта, перенесенных вирусных или бактериальных инфекций и пр. Первым шагом будет обращение к врачу-терапевту, который соберет анамнез, назначит лабораторные и инструментальные обследования и проведет дифференциальную диагностику, чтобы выявить возможную причину клинических проявлений. По результатам исследований врач сможет дать рекомендации по лечению и/или направить к смежным специалистам.

- Как лечится СХУ и есть ли меры профилактики?

- На сегодня официально не зарегистрированы лекарственные средства для лечения синдрома хронической усталости. Однако существуют общие терапевтические методы, которые можно порекомендовать практически всем, кто стремится к здоровому образу жизни. Они включают:

соблюдение режима труда и отдыха;

сбалансированное питание;

ежедневная физическая активность;

физиотерапия (массаж, гидропроцедуры и пр.);

обращение к психологу для нормализации психоэмоционального фона;

лечение хронических заболеваний.

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