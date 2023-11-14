Врач назвал причины хронического тонзиллита

Хронический тонзиллит может быть причиной сильной боли в горле. Почему он возникает? Правда ли, что человек с хроническим тонзиллитом чаще болеет ОРВИ? Почему нельзя самостоятельно удалять «пробки» из миндалин? — на эти и другие вопросы ответил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н.

- Что такое хронический тонзиллит и почему он возникает?

- Хронический тонзиллит — это воспаление небных миндалин, которое возникает чаще всего по ряду причин:

частые и недолеченные острые тонзиллиты (ангины);

частые респираторные инфекции, которые нарушают функционирование небных миндалин и вызывают их хроническое воспаление;

хронический воспалительный процесс, вызванный аллергией с наслоением условно-патогенной флоры;

травмы ротоглотки (редко).

Из-за повреждения тканей миндалин в них начинает размножаться условно-патогенная флора, чаще всего — пиогенный стрептококк. Этот стрептококк в норме у человека не вызывает воспалительного процесса, иммунная система ограничивает его размножение. Эти микроорганизмы находясь в лакунах миндалин при провоцирующих факторах, таких как респираторные инфекции, переохлаждения и пр. начинают активно размножаться и вызывают острый воспалительный процесс (ангину). При частых повторных заболеваниях, он может переходить в хроническую форму со стойким воспалительным процессом — это называется хроническим тонзиллитом.

- Правда ли, что человек с хроническим тонзиллитом чаще болеет ОРВИ?

- Человек, который имеет любое хроническое воспалительное заболевание в носоглотке (хронический тонзиллит, аденоидит – воспаление глоточной миндалины или синусит — воспаление придаточных пазух носа), более подвержен респираторным инфекциям, чем здоровый человек. Дело в том, что миндалины входят в так называемое лимфоэпителиальное кольцо, которое защищает наш организм от проникновения инфекции через нос и рот. При нарушении защитного кольца (что наблюдается и при хроническом тонзиллите) человек более подвержен любым респираторным инфекциям.

Основным возбудителем, поддерживающим воспалительный процесс при хроническом тонзиллите, является гемолитический стрептококк.

Иногда, вследствие определенных факторов, включая наследственные, и патологической реакции нашей иммунной системы на антигены стрептококка может развиваться иммунноопосредованное воспаление других органов и систем, что уже требует серьезной терапии.

Стрептококковая инфекция, локализованная в миндалинах, может привести к развитию ревматизма с поражением сердца и суставов, гломерулонефрита (воспаление ткани почек). Это серьезные заболевания, которые могут потребовать длительного стационарного лечения.

- Если диагностирован хронический тонзиллит, как с ним жить? Нужно ли ходить к врачу на промывание миндалин?

- В любом случае, при хроническом тонзиллите необходимо наблюдаться у врача-оториноларинголога (ЛОР), потому что полностью вылечить это заболевание достаточно сложно, особенно консервативным путем. Субкомпенсированный (не полностью вылеченный) хронический тонзиллит можно привести к состоянию ремиссии, а потом удалить миндалины. Это в большей степени актуально для взрослых, потому что защитная роль лимфоэпителиального кольца и наличие небных миндалин для их организма не так необходимы, как в детском возрасте, особенно, если эти миндалины длительное время являются источником хронической инфекции.

Также лечение может быть местным — с помощью различных антисептиков или антибиотиков, назначенных врачом при обострении.

Активно используется физиотерапия, промывания и т.д. Если консервативное лечение оказывается неэффективным, обострения возникают постоянно и уже оказывают системное воздействие на организм, то врач может принять решение по назначению оперативного лечения.

- Почему нельзя самостоятельно удалять «пробки» из миндалин?

- Вопрос о необходимости удаления «пробок» из миндалин решает врач после комплексного осмотра всех ЛОР-органов (ухо, горло, нос). Сейчас есть множество специально разработанных препаратов для местного применения, пользоваться которыми можно только после консультации с врачом.

Самостоятельное удаление «пробок» с помощью разных смесей категорически не рекомендуется. Применение некоторых «народных средств», как минимум, может вызвать химический ожог слизистых. Помимо того, что это вызывает боль, в отдельных случаях может потребоваться оперативное лечение последствий такого ожога. Также после ожога на миндалинах могут образоваться плотные налеты, а под ними хорошо развивается анаэробная флора. Применение активных обработок и прижиганий может вызвать осложнения хронического тонзиллита, например, тонзиллярный абсцесс, который потребует стационарного и оперативного лечения.

- Как правильно лечить боли в горле при хроническом тонзиллите?

- Боли при хроническом тонзиллите могут быть выражены, особенно в период обострения, с ними помогут справиться растворы для полоскания горла и рассасывающие пастилки с обезболивающими составляющими, т.к. в структуру препаратов для местного лечения введены анестетики, которые при их рассасывании или орошении ими горла уменьшают болевые ощущения.

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