Чем и как кормить ребенка: про вред манной каши, мультики за столом и колбасу

Наши пищевые привычки формируются с детства. В этом уверена главный детский гастроэнтеролог Тульской области и заместитель главного врача Тульской детской областной клинической больницы Жанна Юхименко.

Она рассказала, как кормить малышей, чтобы они были здоровы.

Задумываться о питании ребенка нужно во время беременности. Основой питания будущей мамы должны быть каши, овощи и фрукты. Единственное исключение — арбузы и дыни, их беременным лучше не есть. Нельзя убирать из рациона отварное мясо и рыбу, творог и яйца. Молочные продукты желательно заменить кисломолочными, они полезнее и лучше усваиваются. И уж совсем точно стоит отказаться от тортов, копченостей, шоколада, орехов и грибов. Неправильное питание при беременности может «наградить» малыша аллергией или астмой.

Если хочется чего-нибудь этакого во время токсикоза, попробуйте пить воду с лимоном, компоты из сухофруктов, морсы или разбавленные яблочный и гранатовый сок.

Малыша важно сразу прикладывать к груди. Да-да, это нужно для развития пищеварительной системы грудничка. В этот момент у женщины выделяется молозиво, по составу идентичное плазме крови. Этот секрет молочных желез уникален и важен для развития ЖКТ.

Да-да, это нужно для развития пищеварительной системы грудничка. В этот момент у женщины выделяется молозиво, по составу идентичное плазме крови. Этот секрет молочных желез уникален и важен для развития ЖКТ. Не перекармливайте ребенка! Этим грешат многие молодые мамы, которые хотят накормить дитя во что бы то ни стало. Не привязывайте еду к строгому времени, лучше кормите тогда, когда малыш этого хочет. Присмотритесь внимательнее и помните, что не каждый плач — это сигнал к кормлению.

Этим грешат многие молодые мамы, которые хотят накормить дитя во что бы то ни стало. Не привязывайте еду к строгому времени, лучше кормите тогда, когда малыш этого хочет. Присмотритесь внимательнее и помните, что не каждый плач — это сигнал к кормлению. Как узнать, сыт ли ребенок? Это частый вопрос. Маленький ребенок не сможет вам этого сказать. Чтобы проверить, достаточно ли еды, раз в неделю взвешивайте ребенка. В первый месяц жизни грудничок может прибавить 800−1000 г, во второй — около 600.

Это частый вопрос. Маленький ребенок не сможет вам этого сказать. Чтобы проверить, достаточно ли еды, раз в неделю взвешивайте ребенка. В первый месяц жизни грудничок может прибавить 800−1000 г, во второй — около 600. Можно ли давать смотреть мультики детям во время еды? Ни в коем случае не давайте смотреть в гаджеты во время кормления. И не смотрите в них сами. Убирайте телефоны и планшеты, сосредоточьтесь на кормлении ребенка. Иногда недостаток веса начинается с того, что мама увлечена посторонними делами, ребенок это чувствует, у него пропадает аппетит. Посвятите эти сокровенные минуты только своему малышу.

Ни в коем случае не давайте смотреть в гаджеты во время кормления. И не смотрите в них сами. Убирайте телефоны и планшеты, сосредоточьтесь на кормлении ребенка. Иногда недостаток веса начинается с того, что мама увлечена посторонними делами, ребенок это чувствует, у него пропадает аппетит. Посвятите эти сокровенные минуты только своему малышу. Когда нужно вводить прикорм? После шести месяцев. Новые продукты давайте небольшими порциями, один день — один продукт. Так вы сможете контролировать, не появилась ли аллергия. Начать стоит с пюре из кабачка, брокколи, цветной капусты. Пюре можно разбавить молоком, это привычный вкус для ребенка. Нового продукта сначала дайте чайную ложку, потом две, и так доводите до 100 г.

Через четыре недели можно начинать давать каши. Начинайте с легких — кукурузной, гречневой, овсяной. Сначала давайте кашу без молока и других добавок.

Манную кашу младенцам нельзя. Она снижает гемоглобин и провоцирует рахит у ребенка.

Кстати, кашу предпочтительнее давать утром. Помимо очевидной питательности, она еще и с пеленок приучает ребенка к каше по утрам, что полезно в любом возрасте.

К семи месяцам можно пробовать давать творог и кефир, а к восьми — желток куриного или перепелиного яйца. Но с ними нужно быть осторожнее, они могут вызвать аллергию. Дайте маленькую порцию и сделайте перерыв, чтобы посмотреть на состояние здоровья ребенка.

После восьми месяцев можно начинать давать мясо — говядину, индейку, постную свинину, кролика. Мясо нужно измельчать и варить в двух бульонах. А вот рыбу малышам можно начинать есть только после года.

Как кормить ребенка после года? Питание становится более разнообразным. Можно добавить уже привычные взрослым макароны, ягоды и т. д. И, конечно, нужно разнообразить способ приготовления, делать легкие котлеты, биточки, омлеты, запеканки и т. д.

Питание становится более разнообразным. Можно добавить уже привычные взрослым макароны, ягоды и т. д. И, конечно, нужно разнообразить способ приготовления, делать легкие котлеты, биточки, омлеты, запеканки и т. д. Есть продукты, которые детям вообще нельзя? Да, и многие родители этот запрет игнорируют. До трех лет ребенку нельзя давать острое, кислое и жареное. Также нельзя включать в рацион колбасу, сосиски, полуфабрикаты, шоколад, консервы, орехи и мед.

Помните, что пищевые привычки мы закладываем еще в детстве, а значит, у родителей есть возможность приучить ребенка к здоровой пище. Поверьте, потом он скажет за это спасибо.

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