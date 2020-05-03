Писатели войны: Илья Туричин

До праздника Победы – всего неделя. И за эту неделю мы попробуем вспомнить произведения, которые стоит почитать на тему войны. Семь постов – это, конечно, капля в море. Но даже семь прочитанных книг на эту тему могут во многом перевернуть ваш мир.

Начнем же с книги, на которой воспитывались целые поколения советских детей, ее написал Илья Туричин. Мало кто из нас сразу вспомнит, что же такого выдающегося написал этот человек. Хотя всезнающая Википедия утверждает, что за свою жизнь он успел сочинить три романа и великое множество повестей и романов. Однако в душу он запал по одному единственному произведению страничек в 60 крупным шрифтом и с картинками.

Давайте попробуем вместе вспомнить, что же это за книжка.

Развалины почти побежденного Берлина. Пронырливый Фриц Рыжий Лис высовывает из-за угла свой пистолет и стреляет, конечно же, в спину нашему солдату. Ему даже не надо сильно высовываться, этому Рыжему Лису, который преследует главного героя на протяжении всей войны, – пистолет у него с загнутым дулом, как раз, чтобы подло стрельнуть из укрытия.

Те, кто читали это в детстве, моментально сейчас начали копаться в памяти: как же это называлось-то… Я, кстати, и сам не сразу вспомнил. К сожалению, прекрасную эту книгу почему-то напрочь теперь забыли.

А называется она – «Крайний случай». Повесть о русской матери Марии Ивановне и трех ее сыновьях.

«Светлым солнечным утром напали на нашу Родину фашисты. Солнце заволокло дымом. Засыпало пеплом поля. Реки помутились от крови и слёз.

Первым встретил фашистов пограничник Степан. Он тогда на посту с товарищем стоял. Видят: идут несметные полчища фашистов, будто тучи саранчи. Залегли Степан с товарищем за камнем и давай по фашистам стрелять. Стреляли, пока патроны не вышли. А потом поднялись во весь рост и ну штыками колоть! И погибли в неравном бою как богатыри.

Узнала мать о гибели Степана, засеребрилась в её косе седина, поблёкли глаза от слёз.

Снарядила она на войну второго сына — Алёшу. Стал Алёша танкистом. Храбро дрался. Но удалось фашистам поджечь Алёшин танк. Бросились наши солдаты к горящему танку, чтобы Алёшу спасти, а танк — пустой. Нет там Алёши. А куда делся — неизвестно.

Пришло матери письмо, что пропал её второй сын без вести.

Совсем серебряной стала её коса. Совсем блёклыми глаза, будто вся синева их слезами вышла.

Собрался на войну младший, Иванушка, — его черёд».

Дала ему мать в дорогу краюху хлеба – на крайний случай. Пронес он его всю войну с собой, так и не зачерствел материнский хлеб. А крайний случай настал в Берлине. Пожалел солдат голодную немецкую девочку и наклонился к ней, чтобы отдать хлеб. В этот момент и застигла его предательская пуля Фрица Рыжего Лиса.

В тот последний миг своей жизни Иван больше всего боялся уронить маленькую девочку. Он встал, прижимая ее к своей груди, превратившись во всем известный бронзовый памятник. А его мама Мария Ивановна, глядя на Ивана, окаменела, стала памятником всем русским матерям, скорбящим о погибших сыновьях.

Книга, конечно, напоминает своим стилем былинный эпос, зато написана легким, веселым слогом, без пафоса и назиданий, нынешних ухмылочек и примочек из компьютерных игр. Выпущена она была в год двадцатилетия Победы, и впервые ее брали в руки совсем еще буквари – семилетнего возраста. Читали, а потом опять с упоением перечитывали. Потому что правда интересно. Думается, если родители хотят, чтобы их ребенок совершил свой маленький современный подвиг, самостоятельно прочитав книгу о войне, то лучше «Крайнего случая» ничего нет.

«К подножию памятников зимой и летом несут благодарные люди цветы. Пришли сюда и Алёша с Алёнушкой, внуки и правнуки Деда-Столета. Постояли молча, склонив голову. И сложили люди об Иване эту сказку. А бронзовый Иван с бронзовой девочкой на руках и по сей день стоит в городе Берлине – всему миру виден. А присмотришься – заметишь между девочкой и широкой Ивановой грудью бронзовую краюшку материнского хлеба. И если на Родину нашу нападут враги, оживёт Иван, бережно поставит девочку на землю, поднимет свой грозный автомат и – горе врагам! Вечная слава солдату Ивану!»

дополнительный список

Сергей Алексеев. «Рассказы о войне».

Исторические произведения Сергея Алексеева вообще стоит читать. Написаны они легким, эмоциональным языком в жанре коротких рассказов. Чего стоит только цикл о временах Петра I «Небывалое бывает». О Великой Отечественной у него написаны два прекрасных цикла «Идет война народная» и «Богатырские фамилии».

Елена Ильина «Четвертая высота»

Эту книжечку с серой обложкой и фотографией милой улыбчатой девушки на обложке читали ну если не все, то очень многие советские дети. Девушка с обложки – это Гуля Королева; девушка, умевшая совершать поступки. В детстве она была известной киноактрисой – снялась аж в пяти фильмах, хоть и в эпизодических ролях. Впервые – аж в четыре года, в «Каштанке». Родители были уверены, что она станет киноактрисой, а Гуля поступила в Киевский гидромелиоративный институт.

Потом вышла замуж, да еще за родственника врага народа – Алексея Пятакова, племянника расстрелянного наркома Георгия Пятакова. В начале войны, в эвакуации в Уфе, у нее родился сын Саша – «Ежик», как его любовно называли в семье, а мама ушла добровольцем на войну. Добилась, чтобы отправили именно на передовую. Перед отправкой на фронт ее 214-я стрелковая дивизия почти два месяца провела в Сталиногорске Тульской области, где получала вооружение и вела тренировки и подготовку к переброске в район боевых действий.

А затем – медико-санитарный батальон под Сталинградом.

23 ноября 1942 года в бою за высоту около хутора Паньшино Гуля Королева спасла пятьдесят раненых, вынеся их с поля боя. Когда погиб командир, поднялась во весь рост и повела бойцов за собой в атаку. Первой ворвалась в фашистский окоп, уничтожила гранатами 15 гитлеровцев. Была смертельно ранена, но продолжала сражаться, пока не подоспело подкрепление. А на следующий день, 24 ноября, скончалась от ран.

Лев Кассиль. «Улица младшего сына»

Кассиль написал несколько книг о войне. Но выделим, наверное, «Улицу младшего сына» о жизни и смерти юного партизана Володи Дубинина. «Не так уж много на свете мальчиков, по имени которых названы целые улицы», — с этой фразы начинается эта повесть. Партизанский отряд базировался в каменоломнях вблизи Керчи. Володя Дубинин вместе со своими друзьями ходил в разведку. Во время одной из таких вылазок в город узнал, что немцы собираются затопить каменоломни. Рискуя жизнью, Володя прошел вражеские посты и предупредил партизан об опасности. Были возведены защитные стенки, заделаны отверстия, и операция врага сорвалась. Володя сражался с захватчиками наравне со взрослыми, и остался в истории города как один из его защитников.

Виктор Голявкин. «Мой добрый папа»

В 1970 году по этой повести режиссером Игорем Усовым был снят одноименный фильм с посвящением «Добрым папам». Главную роль в нем исполнил замечательный артист Александр Демьяненко. Удивительным образом это кино не показывают теперь в праздничные майские дни.

Правда, и войны ни в книге, ни в одноименной повести практически нет. Это повествование от лица маленького мальчика, вспоминающего счастливые предвоенные годы – друзей, папу, который заставлял его учиться музыке, ворчливую, но счастливую маму и очень доброго, незабываемого папу, который в первые же дни ушел на войну и не вернулся. Это очень добрая, светлая история, которая трогает до слез, написанная на основе личных переживаний автора.

Юрий Яковлев. Рассказы и повести

Кто такой Юрий Яковлев, прекрасно скажут всего лишь две коротких фразы – «Умка» и «Умка ищет друга». Да-да, именно он написал эти прекрасные истории о дружбе мальчика и медвежонка.

Писатель Юрий Яковлев – фронтовик, участвовал в обороне Москвы, был ранен. Потерял мать в блокадном Ленинграде. И книги его о том времени –очень личностные, Юрий Яковлевич пытался связать два времени – военное и современность, пытался передать отношение к фронтовикам глазами подростков мирного времени, он рассказывал о судьбах и характерах людей, прошедших войну.

Вообще если в писательстве есть свой высокий смысл, то Юрий Яковлев не зря жил на этой земле. Его очерк «Девочка из Бреста», опубликованный в 1973 году в «Известиях», в буквальном смысле изменил жизнь бывшей фронтовой радистки Клавы Шаликовой. Войну она встретила тринадцатилетней девочкой с бомбежки фашистской авиацией Брест-Литовска, где жила ее семья. Отца, защитника Брестской крепости, она больше не видела. В первые часы войны погибла мать. А сама Клава стала сначала медсестрой, потом радисткой. В марте 1945 года получила тяжелейшее ранение в голову. В 1946-м она получила инвалидность, но все же работала радисткой на железной дороге до 1970 года, пока полностью не ослепла – сказалось полученное ранение. Муж-фронтовик уже умер, и ее главной опорой в жизни стали сын Николай и собака-поводырь. После публикации очерка в клинике офтальмолога Федорова ей была сделана успешная операция, она опять стала видеть. Повесть «Девочка из Бреста» вышла отдельной книгой, по ней был снят фильм «Колыбельная для мужчин».

Одним из любимых фильмов семидесятых был и черно-белый «Зимородок», также снятый по одноименной повести Яковлева – история фронтовика, который вспоминает о подвиге молодого партизана, ценой своей жизни подорвавшего мост на занятой врагом территории. Память ветерана отозвалась на имя Зимородок, оброненного кем-то из школьников, стрелявших в парковом тире. Ребята заинтересовались судьбой юного героя, и выяснили, что Зимородок – жив. Более того, они его знали, просто герой был занят уже мирным делом, и не рассказывал о своем боевом прошлом.

Ну и, конечно, как ленинградец, Юрий Яковлев не мог пройти мимо блокадной темы. Небольшая повесть «Девочки с Васильевского острова» написана на основе знаменитого дневника Тани Савичевой, умершей вместе со всей своей семьей от голода в блокадном Ленинграде. Повествование ведется от лица Вали Зайцевой, которая пытается осмыслить все пережитое тогда.

«Моя подружка Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева и жили ещё много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своём времени. И с ними дружат сегодняшние ребята, как я дружу с Таней.

А дружат ведь только с живыми».