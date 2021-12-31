Итоги 2021 года на Myslo

Вот и закончился еще один год и мы собрались здесь чтобы подвести его итоги. Кто написал больше всех комментариев, а блогов? Кто был настолько усерден, что нажимал кнопку "+" более 400 раз каждый день на протяжении всего года? Ох, из него бы электричество вырабатывать. Ну что, погнали, сейчас всё сами узнаете!

Многослов

Вау! Это надо же столько комментариев записать за год!

22 413 Smash.

20 552 ФсёБесит!

19 349 Mr.Nobody

16 682 Людмила Н.

13 797 BSV71

Писатель года

Совсем другое дело писать блоги.

51 LediOven(мама, свекровь)

27 DBV

25 reallook

17 Симаков Алексей - Дикий Химик

17 Енот

Самый добрый

Как думаете, кто же поставил больше всех плюсов в этом году?

160 130 Xenon5

105 101 verum est verum

104 938 веточка

98 816 Федот Стрелец

91 393 LediOven(мама, свекровь)

Вечно недоволен

Кто это у нас тут столько минусов понаставил, а?

11 515 Zidan

5 995 ибн Агро ®™

3 649 Xenon5

3 580 Бульонный кубик

3 480 Oreo

Любимчик

Пока не собирает стадионы, но уже собрал все ваши плюсики.

94 045 Xenon5

88 817 BSV71

81 728 Mr.Nobody

79 302 Bаrаbаr!( Александр)

77 143 ФсёБесит!

Всем не угодил

Как думаете, кто собрал все минусы нашего сайта?

13 354 XT5

3 841 ВЛАДИМИРОВНА

3 696 ибн Агро ®™

3 538 ФсёБесит!

2 853 DjedAi

Не было такого

Интересно, кто чаще остальных удалял свои комментарии?

6 228 Xenon5

491 XT5

288 Жизнь прекрасна

231 xydexweb

200 Бульонный кубик

Звезда фотоконкурсов

Кто же загрузил больше всего фотографий в конкурсы?

87 sementsova05

84 LediOven (свекровь, мама)

54 kooostik

36 веточка

31 За державу обидно

Комментарии

Собрал больше всего плюсов.

И больше всего минусов.