Итоги 2021 года на Myslo
Вот и закончился еще один год и мы собрались здесь чтобы подвести его итоги. Кто написал больше всех комментариев, а блогов? Кто был настолько усерден, что нажимал кнопку "+" более 400 раз каждый день на протяжении всего года? Ох, из него бы электричество вырабатывать. Ну что, погнали, сейчас всё сами узнаете!
Многослов
Вау! Это надо же столько комментариев записать за год!
22 413 Smash.
20 552 ФсёБесит!
19 349 Mr.Nobody
16 682 Людмила Н.
13 797 BSV71
Писатель года
Совсем другое дело писать блоги.
51 LediOven(мама, свекровь)
27 DBV
25 reallook
17 Симаков Алексей - Дикий Химик
17 Енот
Самый добрый
Как думаете, кто же поставил больше всех плюсов в этом году?
160 130 Xenon5
105 101 verum est verum
104 938 веточка
98 816 Федот Стрелец
91 393 LediOven(мама, свекровь)
Вечно недоволен
Кто это у нас тут столько минусов понаставил, а?
11 515 Zidan
5 995 ибн Агро ®™
3 649 Xenon5
3 580 Бульонный кубик
3 480 Oreo
Любимчик
Пока не собирает стадионы, но уже собрал все ваши плюсики.
94 045 Xenon5
88 817 BSV71
81 728 Mr.Nobody
79 302 Bаrаbаr!( Александр)
77 143 ФсёБесит!
Всем не угодил
Как думаете, кто собрал все минусы нашего сайта?
13 354 XT5
3 841 ВЛАДИМИРОВНА
3 696 ибн Агро ®™
3 538 ФсёБесит!
2 853 DjedAi
Не было такого
Интересно, кто чаще остальных удалял свои комментарии?
6 228 Xenon5
491 XT5
288 Жизнь прекрасна
231 xydexweb
200 Бульонный кубик
Звезда фотоконкурсов
Кто же загрузил больше всего фотографий в конкурсы?
87 sementsova05
84 LediOven (свекровь, мама)
54 kooostik
36 веточка
31 За державу обидно
Комментарии
Собрал больше всего плюсов.
И больше всего минусов.