Правила Myslo, версия 2.0

Оказывается, сегодня не только день всемирной распродажи, но и день борьбы с кибербуллингом. Встроенный в сайт редактор упорно подчеркивает красным это модное словечко, поэтому скажем проще - день борьбы с оскорблениями и преследованием в сети.

По этому поводу, мы рады представить вам некоторые изменения в правилах сайта, которые и так давно уже напрашивались:

Пункт про оскорбления остается без изменений, но с оговоркой, что в случае жалобы каждый комментарий будет разбираться отдельно комиссией Myslo по этике.

Вносим некоторую ясность, путем перевода с роскомнадзоровского на русский: "Также запрещены экстремизм и унизительная лексика либо высказывания, которые оскорбляют кого-либо по признаку расовой, гендерной, сексуальной принадлежности или принадлежности к какому-либо меньшинству. Например: "Вот же мерзкие [упоминание принадлежности!]", "Ненавижу блин [упоминание принадлежности]". "

Также поясняем чуть подробнее: "Запрещено раскрывать чью-либо личную информацию, например место жительства, ссылки на социальные сети, номер телефона, марка и номер машины. Запрещены призывы к злонамеренному поведению, например к сбору и раскрытию чужой информации, групповым нападкам на сайте и за его пределами."

А еще мы добавляем два новых пункта:

Запрещены оскорбительные комментарии относительно внешности человека. Например: "Ну и зубы... Не рот, а пасть!", "Ну и рожа у неё!".

Запрещено глумление над смертью или серьезными травмами конкретного лица, равно как и их пожелание. Например: "Ты ещё жива, кошёлка?", "Самому бы ему ноги переломать!".

Ну и на сладкое, камень преткновений - кодекс самурая Myslo. В него мы вносим маленькое, но очень важное дополнение, чтобы раз и навсегда остановить войны минусами и сэкономить вам в будущем бесчисленное количество часов, потраченное на их расстановку: