Патруль. Последний приказ

Премьера: 24.04.2025

Режиссер: Рустем Омаров

Актеры: Айдар Каримбаев, Адильжан Шомбалов, Медет Аманбаев, Рустем Омаров, Едил Анарбай, Тамби Масаев, Ренат Мухамбаев, Роберт Кун

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 18+

В городе Семей ожидается визит президента, и местные патрульные стремятся попасть в кортеж его сопровождения. Но шеф, учитывая их репутацию, назначает на это задание элитных полицейских Диму и Рената. Несмотря на это, ребята не намерены сдаваться и упускать возможность сопровождать первое лицо страны.