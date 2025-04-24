  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «Арсенал» - «Сибирь»: к ссылке в Премьер-лигу готовы - Новости тульского спорта – Фотогалерея, фото 149 - MySlo.ru
  5. «Арсенал» - «Сибирь»: к ссылке в Премьер-лигу готовы - Новости тульского спорта – Фотогалерея, фото 149 - MySlo.ru
  6. «Арсенал» - «Сибирь»: к ссылке в Премьер-лигу готовы - Новости тульского спорта – Фотогалерея, фото 149 - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Патруль. Последний приказ

Патруль. Последний приказ

Премьера:
24.04.2025
 
Режиссер:
Рустем Омаров
  
Актеры:
Айдар Каримбаев, Адильжан Шомбалов, Медет Аманбаев, Рустем Омаров, Едил Анарбай, Тамби Масаев, Ренат Мухамбаев, Роберт Кун
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В городе Семей ожидается визит президента, и местные патрульные стремятся попасть в кортеж его сопровождения. Но шеф, учитывая их репутацию, назначает на это задание элитных полицейских Диму и Рената. Несмотря на это, ребята не намерены сдаваться и упускать возможность сопровождать первое лицо страны.

0
Касса
За облаками
27 апреля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Ай да Пушкин!
24 - 30 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Почтарь
24 - 30 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 3 мая 2024
Майский
Джун и Джон
24 - 30 апреля
Иллизиум (Новомосковск)
Сокровища гномов
1 - 4 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.