Патруль. Последний приказ
Премьера:
24.04.2025
Режиссер:
Рустем Омаров
Актеры:
Айдар Каримбаев, Адильжан Шомбалов, Медет Аманбаев, Рустем Омаров, Едил Анарбай, Тамби Масаев, Ренат Мухамбаев, Роберт Кун
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
18+
В городе Семей ожидается визит президента, и местные патрульные стремятся попасть в кортеж его сопровождения. Но шеф, учитывая их репутацию, назначает на это задание элитных полицейских Диму и Рената. Несмотря на это, ребята не намерены сдаваться и упускать возможность сопровождать первое лицо страны.
Сегодня
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 апреля, суббота
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 апреля, воскресенье
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 апреля, понедельник
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 апреля, вторник
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 апреля, среда
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
26 апреля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
27 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
28 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
29 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
30 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
27 апреля, воскресенье 00:00
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