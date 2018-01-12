Ольга Антонова: К лету буду готова носить шорты!

Вот и заканчивается первый этап конкурса «Похудей со «Слободой». Результат есть — минус 14 кг. Внутри меня сидит «отличница» и кричит: «Ты бы могла больше! Ты бы могла лучше!». Но, выбор сделан, и я новогодние каникулы провела без весов, подсчёта калорий и без тренажерного зала.

Нет, я не валялась тюленем на диване. К слову, меня почти не было дома.

За эти дни я повысила уровень вождения: побывала в Барсуках, Алексине, Москве. Проехала за праздники почти тысячу километров. Побывала на концерте, победила в конкурсе танцев. Пережила авто-поломки. Последняя довела меня до нервного тика: в Подмосковье вышел из строя генератор и у нас были сутки, чтобы найти другой, починиться и вернуться домой.

Из режима питания меня выбили не праздничные салаты, а перекусы в дороге. Привет, бутерброды и их собратья! На конфеты старалась не налегать. От солёного, к сожалению, не смогла отказаться: красная рыба, бутерброды с икрой. Итогом всей новогодней чехарды явились плюс полтора килограмма.

Это не самые приятные новости, но обычно за новогодние праздники я набирала по 5−7 килограмм. Впереди ещё порядка 15 кг работы над собой. Точно знаю: к лету буду готова носить шорты.