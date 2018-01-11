Юлия Лашманова: После операции чувствую себя хорошо!

Юлия Лашманова пришла на проект с весом 92 кг. Она будет худеть не в тренажерном зале, а с помощью бариатрической хирургии. В бариатрическом отделении одной известной тульской клинике 19 декабря 2017 года Юле сделали операцию на желудке.

Юля Лашманова перед операцией рассказала нам, что в школе всегда была худенькой девочкой, весила около 50 кг. И замуж выходила тоже стройной и красивой.

Но шесть лет назад после родов Юля сильно поправилась. Молодая женщина увидела наше объявление в «Слободе» и поняла, что новая акция совместно с бариатрическим отделением одной из тульских клиник — ее шанс обрести фигуру мечты. И вот операция - лапароскопическое бандажирование желудка - проведена, лишние килограммы уже уходят.

- Я чувствую себя очень хорошо, - рассказывает Юлия. - Конечно, сначала было страшно - как все пройдет, но я решилась, и меня было уже не остановить. Операция длилась 50 минут. На следующий день меня уже выписали домой. Мне на желудок установили кольцо, которое поможет мне научиться правильно питаться. За первые две недели я скинула 3 кг. Первое время я ела, в основном, жидкую пищу, варила кашки, пила бульоны... Сейчас уже могу есть почти все, но еду надо тщательно пережевывать. Я очень рассчитываю уже через полгода выглядеть совсем по-другому!

По словам Юлии, бандажа на желудке она совсем не чувствует и никакого дискомфорта не ощущает. Сейчас ей предстоит наблюдаться у врача, выполнять его предписания и худеть.