блоги
блоги
Регистрация
«Я худею!»
Елена Парамонова: Знаю, почему вес уходит плохо. Но не отчаиваюсь

Елена Парамонова: Знаю, почему вес уходит плохо. Но не отчаиваюсь

Привет, портальцы. Вот и подошёл к концу первый этап «Похудейки». Эти четыре месяца пролетели, как один день. Спасибо огромное «Слободе» за то, что дали такой нужный для меня шанс. Не буду скрывать, но я им воспользовалась не на полную, не так, как хотелось.

Меня подкосила моя женская проблема с гормонами. Я пью очень сильные гормональные препараты. И как правило они не дают сильно скинуть вес. Но я не отчаиваюсь и по прежнему питаюсь правильно. Для себя я сделала первый шаг к стройной фигуре. И буду идти дальше.

Тяжело осознавать, что скоро кто-то из нас покинет проект. Если это буду я, то, конечно, будет обидно. Но руки опускать не буду.

А буду продолжать заниматься собой вне проекта. Я причину, почему вес плохо уходит, знаю. И с ней я борюсь, как с противником на ринге. Очень надеюсь, что в этом бою я выйду победителем.

Всем девчонкам из проекта желаю не отчаиваться после отсева, а идти к своим целям. И желаю, чтобы через следующие четыре месяца мы с вами встретились. И были все стройными, здоровыми и счастливыми!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:54 +6
Ольга Антонова: К лету буду готова носить шорты!
Ольга Антонова: К лету буду готова носить шорты!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.