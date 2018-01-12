Елена Парамонова: Знаю, почему вес уходит плохо. Но не отчаиваюсь
Привет, портальцы. Вот и подошёл к концу первый этап «Похудейки». Эти четыре месяца пролетели, как один день. Спасибо огромное «Слободе» за то, что дали такой нужный для меня шанс. Не буду скрывать, но я им воспользовалась не на полную, не так, как хотелось.
Меня подкосила моя женская проблема с гормонами. Я пью очень сильные гормональные препараты. И как правило они не дают сильно скинуть вес. Но я не отчаиваюсь и по прежнему питаюсь правильно. Для себя я сделала первый шаг к стройной фигуре. И буду идти дальше.
Тяжело осознавать, что скоро кто-то из нас покинет проект. Если это буду я, то, конечно, будет обидно. Но руки опускать не буду.
А буду продолжать заниматься собой вне проекта. Я причину, почему вес плохо уходит, знаю. И с ней я борюсь, как с противником на ринге. Очень надеюсь, что в этом бою я выйду победителем.
Всем девчонкам из проекта желаю не отчаиваться после отсева, а идти к своим целям. И желаю, чтобы через следующие четыре месяца мы с вами встретились. И были все стройными, здоровыми и счастливыми!