Елена Парамонова: Знаю, почему вес уходит плохо. Но не отчаиваюсь

Привет, портальцы. Вот и подошёл к концу первый этап «Похудейки». Эти четыре месяца пролетели, как один день. Спасибо огромное «Слободе» за то, что дали такой нужный для меня шанс. Не буду скрывать, но я им воспользовалась не на полную, не так, как хотелось.

Меня подкосила моя женская проблема с гормонами. Я пью очень сильные гормональные препараты. И как правило они не дают сильно скинуть вес. Но я не отчаиваюсь и по прежнему питаюсь правильно. Для себя я сделала первый шаг к стройной фигуре. И буду идти дальше.

Тяжело осознавать, что скоро кто-то из нас покинет проект. Если это буду я, то, конечно, будет обидно. Но руки опускать не буду.

А буду продолжать заниматься собой вне проекта. Я причину, почему вес плохо уходит, знаю. И с ней я борюсь, как с противником на ринге. Очень надеюсь, что в этом бою я выйду победителем.