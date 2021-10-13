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«Я худею!»
Маргарита Шелкова: «Минус 21,5 кг! Тренировки #ВФорме, велотренажер дома и зумба под видосики!»

Маргарита Шелкова: «Минус 21,5 кг! Тренировки #ВФорме, велотренажер дома и зумба под видосики!»

Вес на сегодня 71,5 кг. Минус 21,5 кг!

За последнюю неделю снижение веса снова немного замедлилось из-за силовых упражнений…

Казалось бы, ну что такого? Просто добавили пару-тройку упражнений на тренажерах перед высокоинтервальной программой и получили такой недружелюбный отклик от организма. Попробуем теперь их снова убрать, но взамен увеличить продолжительность нагрузок на тренировке. Все-таки сложный этот механизм человеческого тела, чуть что-то поменяешь в своем ритме жизни, и он пугается))))

Нашла интересный рецепт «Персики на гриле», там (в оригинальном рецепте) конечно намудрили со сливками, сыром маскарпоне, всякими заморскими маслами и прочим… Но! Если по-простому и не запариваясь его переработать, то можно все это дело заменить на сыр Рикотта, в 100 г которого всего 115 ккал, и горький шоколад, которым сверху это просто посыпается.

А можно и без него вовсе, ведь вся суть-то была в персиках, что жарятся на гриле))) Прикольно в итоге получилось, никогда не пробовала на гриле жарить фрукты, а посыпала я все это корицей)))

А вот как было! Тут во мне 93 кг!

Кстати, помимо тренировок в фитнес клубе #Вформе, дома я по утрам «катаюсь» на велотренажере, а по вечерам занимаюсь зумбой под видосики из интернета, лишней активность не будет, я думаю.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 11:52 +11
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