Марина Жутенкова: «Вес меньше 80 кг! Пресса пока нет, но через 10 см он точно появится!»

Хорошая новость: порог в 80 кг пробит, на весах 79. Минус 19,4 кг с начала проекта!

Плохая новость: отпуск не вечен.

Как бывает: ждёшь отпуск, чёт там планируешь, потом бац «вторая смена» и все летят по намеченной траектории, но без тебя. Этот отпуск, чтобы не пропал на диване, я посвятила тренировкам, хожу тренироваться в «Лигу Чемпионов» каждый день. Заметила по занятиям на Кибо, что немного выросла выносливость, но у нас с ней по-прежнему нелюбовь. На фоне этого ликбезила на досуге, нашла себе очередное оправдание — хах.

Оказывается, мышцы бывают гликолитические — отвечают за силу, но быстро утомляются, и окислительные — отвечают за выносливость, но не сильные.

Соотношение этих мышц в нашем организме предопределено генетикой и изменить мы его не в силах.

Я определённо отношусь к тому редкому J типу людей, у которых преобладают быстрые мышечные волокна: высокоинтенсивные, но непродолжительные нагрузки — это мой рай, моя зона комфорта, НООООО, к сожалению, в рамках данного проекта этот генетический пунктик может выступить препятствием, поскольку рост мышечной массы происходит именно за счёт гликолитических мышц, а они как известно тяжелее жира, что и показывают весы: за месяц вес практически не изменился, а соотношение жира и мышц поменялось на несколько пунктов.

Расстройству — нет! Больше мышц — быстрее горит жир! Мышцы — это красивые контуры тела!

Пресса пока не наблюдаю, но через 10 см он точно появится — хах).

Немного конкретики без деталей: силовые показатели за 6 месяцев увеличились в среднем в 3 раза (причём это произошло быстро, в первые 4 месяца, далее я снизила силовую нагрузку), выносливость увеличилась по ощущениям не «в», а «на» пару пунктов, бег по прежнему не моё и кардионагрузки загоняют на карусель «зачем мне всё это надо». Пройдёмся по объемчикам: грудь -20 см., талия -25 см., бедра -16 см. (сейчас модельный размер — 90 см.), руки -8 см. Надо что-то делать с щеками, организм все резервы перебрасывает туда J.



А вот так я выглядела несколько месяцев назад. 98, 4 кг!

Ну пора бы пройтись и по тренерам… Знали бы вы, как мы вас всех ненавидим… Все вы такие правильные, спортивные, то нельзя, это нельзя, пришёл на тренировку раньше — go на дорожку. Никакого сочувствия худеющим, на все вопросы «а можно???» — хладнокровное «НЕТ». Но в глубине души, мы понимаем, что так с нами и надо, мы много лет потакали себе, чтобы услышать ваше «НЕТ», которое запаролит все наши прежние жирные привычки. Так что, всё-таки, мы вас любим, ну где-то в глубине души, где-то очень глубоко)). Спасибо, Екатерина Егорова, за контроль, тренинг и отличное настроение!

Пару слов о клубе «Лига Чемпионов», где я занимаюсь. За время в проекте увеличилась разновидность групповых тренировок, так что можно выбрать на свой вкус. Группы небольшие, но занятия в маленьких группах более комфортные и тренер может больше времени уделить каждому участнику.

Сейчас комплекс расширяю за счёт третьего этажа (интересно, какая тренировочная зона будет там). На днях проходила мимо тренажёрного зала в зал групповых занятий и в голове заиграли слова «Вай, мама, кто это?» — в тренажёрном зале одновременно тренировалось скопление красивых спортивных мужчин и ни одной девушки, пришлось пару раз пройтись туда-сюда — хах). Что, говорю, происходит, кто их сюда всех одновременно пустил?))) Групповое занятие проводили с открытой дверью, чтобы стимул был дополнительный J.

В целом клуб развивается, люди меняются, я тоже меняюсь — FPS на максималках!