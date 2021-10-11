Татьяна Медведева: «Пост о еде. Предупрежден — значит вооружен!»

Всем привет! На сегодняшний день мой вес 82 кг. За время проекта я сбросила 17, 3 кг. Всё так же занимаюсь в фитнес-клубе «Лига чемпионов» у тренера Екатерины Егоровой.

С приходом осени я обратила внимание, что мне хочется гораздо чаще есть, хочется больше горячей еды, литрами пить чай, очень хочется сладенького.) Это, конечно, происходило и раньше со мной, и, уверена, что со всеми, но пристальное внимание этому я начала уделять только сейчас.

За время проекта я уже привыкла контролировать свое питание, и мне это давалось вполне легко, но с приходом холодов всё сильно изменилось.

Мне стало очень интересно, с чем конкретно это связано и как себе помочь в это непростое время.

Первая и самая логически понятная причина, почему же мы едим больше, — теперь организм вырабатывает больше энергии для обогрева, поэтому как только организм переохлаждается, примерно через полчаса человек ощущает голод. И так весь день по кругу.

Второй момент — в холодные сезоны обменные процессы в организме замедляются, так как включается «режим экономии энергии». Организм старается сэкономить как можно больше «про запас», так что постоянное чувство голода — абсолютно естественное явление.

Третье — световой день становится короче. И тут есть свое объяснение. Наш организм вырабатывает гормон мелатонин — он отвечает за баланс сна и бодрствования в нашей жизни. Синтезируется он в темноте, поэтому зимой, из-за вечных сумерек, он начинает вырабатываться задолго до привычного времени отхода ко сну.

Поэтому зимними днями нам часто не хватает энергии, а по ночам мы долго не можем заснуть. В результате по вечерам не оставляет желание чего-нибудь заточить.

Также с наступлением холодов мы начинаем пить меньше воды, а больше – чая и кофе, чтобы взбодриться и согреться, в то время как летом организм требует больше чистой воды. Раскаленные батареи пересушивают воздух и приводят к обезвоживанию, а, как известно, мы иногда путаем чувство голода и чувство жажды.

Всё вроде бы логично и просто. Но не на деле.) Но предупрежден — значит вооружен!

Пейте больше воды. Даже если не хочется, даже если не можется. Когда я совсем забываю про воду, то ставлю будильник.

Ни в коем случае нельзя садиться на диету. Тут важно сбалансированное питание и достаток витаминов. Нужно потреблять больше белого мяса, яиц, орехов, рыбы. В них высокое содержание аминокислоты триптофан, которая после образуется в серотонин. А он для радости в жизни нам очень важен.)

Активные прогулки и занятия спортом. Хотя очень хочется полежать на диване и посмотреть сериал. Да и погода скоро совсем испортится. Но из-за понижения физической активности к зиме мы набираем лишний жирок.

Для меня смена сезона дается непросто, а если на улице еще и погода не солнечная, то вообще труба. Всегда хочется быть максимально активной, а не лежать в кровати, не имея сил даже с неё встать. Но бывает всякое, мы же, в первую очередь, люди, зависим от природы вокруг, погоды. К счастью, мы имеем возможность помочь себе и сделать этот период более комфортным.