Марина Жутенкова: «Минус 19, 5 кг. Но впереди еще много жирной работы!»

Хорошая новость: боги Олимпа меня услышали и цифра до запятой на весах уже 78 (78,9 — хах).

Плохая новость: уже несколько дней мечтаю о мясной солянке.

Время жатвы… Подходит к концу проект, вскоре я распрощаюсь с вами и частью зарплаты, которая пойдёт на оплату абонемента в фитнес-центр «Лига чемпионов». Всё хорошее тоже когда-то заканчивается, а участие в этом проекте привнесло в мою жизнь много всего хорошего. Поэтому, не смотря на завершение проекта, буду продлять)).

Определённые цели достигнуты, но впереди ещё много жирной работы. Уже произошедшие изменения мне очень даже нравятся: объёмы тела ушли сильнее, чем это может отобразить потерянный вес. Местами (ещё не повсеместно — хах) я вижу мышцы и как они работают. Благодаря силовым тренировкам и массажу кожа и контуры тела подтягиваются и формируются в штатном режиме.

В магазине, хвала всем богам, я могу перемерить контейнер вещей и не могу остановиться на том, что хочу взять — открылись просто неограниченные возможности — то ли ещё будет (!). Комплименты не могут не радовать, конечно они возникли на фоне того, что было «до», фактически эти комплименты спровоцированы мной самой, но тем не менее, радость на душе, улыбка на лице и ни шагу назад.

О, чуть не забыла о самом важном: правильные привычки, спортивные показатели, замечательный коллектив и супертренер — это всё мне тоже нравится и всё при мне)).

Не скажу, что я довольна своими результатами по весу, в планах было увидеть больший минус. Но, если утрировать Будду, — не ожидай и не о чем будет горевать. Чем больше ожиданий, тем сильнее переживания, ну и разочарования в случае чего. Будущее всегда непредсказуемо, а ожидания лишь приводят к осознанию, что наша фантазия гораздо ярче фактического бытия.

Далеко не каждый в состоянии обрести ту лёгкость бытия, о которой говорил Будда. Мы не можем просто так отказаться от своих фантазий (=ожиданий=желаний=понятий), они греют нам душу и якобы вносят смысл в нашу жизнь, а на самом деле, как говорит Гаутама, они и являются источником всех человеческих страданий.

Нужно постараться принять, что нет ничего однозначного и отклонения от запланированного сценария не всегда ведут к краху всего проекта. Ошибки неизбежны, это наш опыт, жизнь вносит свои коррективы и не нужно её торопить, просто нужно продолжать действовать. Просто потому, что я могу выбрать действие (правильное питание, спорт, отдых), смириться с непредвиденным (плато по весу) и не страдать в бессмысленной борьбе с неизбежным (процесс преображения не ограничится 8 месяцами проекта).

Я не могу похвастаться лёгким отношением ко всему происходящему, но я на пути умиротворения, созидания и похудения — хах)

Всем мир!