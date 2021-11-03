«Похудейка» подходит к концу. Кто же пока похудел больше всех?

Совсем скоро, 24 ноября, наш очередной проект рубрики «Похудей со «Слободой» закончится. Восемь месяцев назад шесть женщин прошли кастинг, чтобы бросить вызов лишнему весу и изменить свою жизнь. И сейчас мы готовы подвести промежуточные итоги.

В финал вышли четыре очаровательные женщины. Свои взлеты и падения, успехи и неудачи за это время они регулярно описывали в блогах. С каким же результатом девушки пришли к окончанию проекта?

1. Маргарита Шелкова, рост 170 см. На проект пришла с весом 93 кг. Рита занимается в фитнес-клубе ВФорме под руководством тренера Петра Копаницы.

За время проекта Маргарита сбросила 22,5 кг, это 24,1% от общей массы тела. Сейчас вес девушки — 70,5 кг.

В своем письме на кастинг Маргарита писала:

- Моя история похудения, как и у большинства толстых людей, началась ещё в школе. С детства меня сажали на диеты, ставили мне в пример худых девчонок и постоянно указывали на то, что я толстая. Сколько бы на диетах я ни сидела, вес возвращался, как говорится, с довеском. И к университету вес вырос с 67 до 90 кг. Тогда я отчаялась и отпустила ситуацию. В итоге в 2014 г. вес дошел до максимальной точки в 108 кг. Когда ты толстый и видишь в зеркале свои складки каждый день, ты не замечаешь, как набираешь ещё больше. Но когда видишь себя со стороны на фотографии, решаешь – так дальше нельзя... Я хочу действовать, но мне нужна рука помощи и под­держки! Если вы выберете меня для участия в проекте, я вас не подведу!

И Рита не подвела! На сегодняшний день она - лидер проекта!

2. Марина Жутенкова, рост 164 см. На проект пришла с весом 98,4 кг. Марина занимается в фитнес-клубе «Лига чемпионов» у Екатерины Егоровой.

За время проекта Марина сбросила 19 кг, это 19,3% от общей массы тела. Сейчас ее вес — 79,4 кг.

Марина писала нам в марте, почему именно она должна стать участницей проекта:

- С детства родители говорили, что я толстая. Я расстраивалась, и «дух противоречий» вёл меня к холодильнику. Как же были прекрасны жареная картошечка и салат с майонезом! Прошло время, и, глядя на старые фото, пришло осознание, что толстой я не была, но пагубные привычки вошли со мной во взрослую жизнь. Я полна энергии где-то в глубине души. У меня много желаний и стремлений: проплыть вдоль берегов Гренландии, побывать в Антарктиде, увидеть северное сияние... Да и просто я хочу быть красивой мамой для своего сына.

Марина молодец! Ее блоги полны юмора и жизнелюбия, и промежуточное второе место - достойный результат!

3. Татьяна Медведева, рост 165 см. На проект пришла с весом 99,3 кг. Таня занимается в фитнес-клубе «Лига чемпионов» у Екатерины Егоровой.

За время проекта Таня сбросила 16,3 кг, это 16,4% от общей массы. Сейчас вес девушки 83 кг.

В письме на кастинг Татьяна писала:

- История моя так же похожая на тысячи других, как и в чём-то уникальна. Я работаю в сфере общепита и воспитываю шеститилетнего сына.

Я не всегда была такой пышной. До родов и некоторое время после я весила не более 63 кг. Причин таким неприятным изменениям множество: беременность и роды, проблемы в отношениях, постоянный стресс и в итоге — развод. Всё это пагубно отразилось на моей жизни. Я раньше и не подозревала, сколько неудобств и стеснений приносит лишний вес! Одышка, дискомфорт в теле и на душе… Стеснение самой себя. Поход по магазинам стал нелюбимым мероприятием… А я снова хочу чувствовать себя красивой и здоровой! Свободно двигаться и не стыдиться себя. Ведь я ещё молода и хочу быть красивой и здоровой для самой себя и быть вдохновляющим примером для сына.

У Тани все получалось здорово, одно время она даже была лидером проекта. Но потом чуть уступила Маргарите и Марине. Таня, поднажми!

4. Лариса Барзенкова, рост 164 см. На проект Лариса пришла с весом 97 кг. Лариса занимается в фитнес-клубе «Властелин» у тренера Дениса Азимова.

За время проекта Лариса сбросила 9,5 кг, это 9,8% от общей массы. Сейчас ее вес — 87,5 кг.

Из письма Ларисы:

- Моя борьба с лишним весом продолжается уже семь лет после приема гормональных препаратов. В прошлом я занималась гимнастикой (детская спортшкола олимпийского резерва, II разряд) и всегда была стройной девушкой. После рождения ребенка в 24 года быстро убрала лишние кило. В 33 года перенесла операцию, после которой мне назначили гормонотерапию. Уже более пяти лет не принимаю препараты, но сбросить вес не получается. Мечтаю снова стать мамой, но из-за лишнего веса не смогла сохранить уже две беременности. Уверена, с помощью проекта смогу понять, что я делаю не так, «снять с себя» лишние 40 кг и снова обрести счастье материнства!

Для Ларисы проект стал возможностью не просто похудеть, а разобраться с причинами лишнего веса и заняться своим здоровьем. Это очень здорово!

Итак, 24 ноября мы подведем итоги нашей акции. Победительницу ждет большое интервью и финальное преображение.