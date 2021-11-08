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«Я худею!»
Маргарита Шелкова: «Из-за ковидных ограничений занимаюсь спортом дома. На велотренажер — и вперед!»

Маргарита Шелкова: «Из-за ковидных ограничений занимаюсь спортом дома. На велотренажер — и вперед!»

Не было печали и на тебе — из-за ковидных ограничений мой фитнес-клуб #ВФорме приостановил свою деятельность. И только один клуб #ВФорме, который находится в Заречье не в торговом центре, остался активным. Но это через весь город ехать и народу там — не протолкнуться, так как он один… По этому поводу я пока занимаюсь дома.

Теперь кардиотренировки проходят на моем домашнем велотренажере, а с дорожкой и элипсоидом пришлось попрощаться на время ковидных ограничений… Высокоинтервальные тренировки, которые я делала в клубе, я так же выполняю и дома.

Также немаловажную роль играет приставка, которая помогает разнообразить мои тренировки. Так как там процесс занятий сделан в формате наград, все время хочется превзойти свой предыдущий рекорд, что подстегивает продолжать, пока не получится это сделать.

Велотренажёр, зумба и другие программы тренировок по видосам, приставка и прямые включения с тренировками из клуба #ВФорме — вот мои незаменимые помощники на ближайшее время, пока зал снова не откроют.

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 14:35 +3
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