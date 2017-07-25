«Похудей со «Слободой»: а у нас первые участники. Знакомьтесь!

Друзья, мы объявили кастинг на участие в нашей очередной акции «Похудей со «Слободой». Присоединиться к ней могут все желающие сбросить лишние килограммы. Итак, если ваш вес составляет 90 кг и более, если вы хотите похудеть и кардинально изменить свою жизнь, если вы готовы бороться с трудностями на пути к цели — приглашаем вас на наш кастинг!

У нас уже есть первые участницы отбора, и мы с радостью знакомим вас с ними.

Анна Шайдакова.

— Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Слобода»! Меня зовут Анна, мне 29 лет, я мама троих детей, живу в Чернском районе на станции Скуратово. До беременности мой вес был 65 кг при росте 168 см. Сейчас я вешу 95 кг и очень хочу похудеть, но финансовой возможности на это нет, а самой никак не получается. Сидела на разных диетах, пила таблетки для похудения, а результат нулевой. Вычитала статью в газете, что вы набираете новых участников, и решила вам написать. Помогите, пожалуйста!



Елена Грамкова.

— Здравствуйте, меня зовут Елена и я очень хочу похудеть. Я вешу сейчас 98 кг. После родов никак не могу похудеть, стесняюсь своего тела. Смотрю на худеньких, и слезы на глазах. Помогите, пожалуйста! Я следила за вашими участниками и была в шоке. Вы просто волшебники своего дела.



Елена Москалюк.

— Здравствуйте, дорогая редакция «Слободы»! Меня зовут Елена, мне 41год, вес 100 кг, рост 169 см. Прочитав о новом наборе в проект «Похудей со «Слободой», сразу же села вам писать! Мне просто необходима ваша помощь. Самостоятельные, скорее неправильные попытки, успеха не принесли… Избавиться от лишнего веса — значит, быть здоровой, активной, позитивной! Я мама 9-летнего Василия, у сына «букет» серьезных диагнозов (установлена инвалидность), в том числе и ожирение. Думаю, что избавившись от лишнего веса сама, научившись правильно питаться и всему, что этому способствует, помогу и своему сыну. Очень надеюсь, что Вы выберете именно нас для участия в проекте!



Елена Орлова.

— Здравствуйте! Меня зовут Лена, мне 33 года и мой вес 95 кг при росте 163 см. Очень много наслышана про вашу программу, моя знакомая участвовала в ней и очень сильно похудела. Очень хочется принять участие в проекте, похудеть самой никак не получается. Муж меня стыдится, я часто вижу, как он обращает внимание на стройных девушек. А вдобавок начались проблемы со здоровьем, ноги стали болеть… Врач сказал, что для лечения надо в первую очередь похудеть, а у меня как назло ничего не получается. Буду вам очень благодарна, если разрешите мне принять участие. Очень хочется похудеть!



Елена Парамонова.



— Здравствуйте! Меня зовут Елена Парамонова, мне 28 лет, мой вес 92 кг. Раньше я была стройной. До того момента, пока в организме не произошел сбой. Я начала очень быстро набирать вес. Сидела на многих диетах, результат был. Но все возвращалось назад. Из-за лишнего веса у меня начались проблемы со здоровьем. Мне очень нужна ваша помощь, очень хочу похудеть и быть здоровой. Одна надежда на ваш проект!



Елена Шнаревич.

— Добрый день! Вот решила попытать счастья в вашей рубрике «Похудей со «Слободой». Меня зовут Елена Шнаревич (на MYSLO ник Ravioli)). Мой рост 156 см, вес 95 кг. В принципе, я никогда не была худышкой, но после вторых родов очень сильно «выросла». До беременности я ходила на восточные танцы (правда, танцевать я так и не научилась). Но за шесть месяцев похудела на 12 кг, чему была очень рада. Очень надеюсь на ваш выбор и свою удачу. Заранее большое спасибо.



Мария Перехожих.

— Здравствуйте, решила подать заявку на конкурс «Похудей со «Слободой».

Меня зовут Перехожих Мария, работаю художником-оформителем в библиотеке, 36 лет, рост 169, вес 105 кг. Набирать вес начала после того, как вышла замуж и изменились пищевые привычки. Неоднократно пыталась похудеть, но сброшенные килограммы возвращались в двойном размере. Сейчас стараюсь придерживаться здорового питания и занимаюсь скандинавской ходьбой, но это позволяет лишь держать вес стабильным, а не худеть. Поэтому решила «наступить на горло» стеснительности и написать вам. Возможно, это будет мой шанс вернуться к стройности и здоровью))

Ольга Калугина.

— Здравствуйте, я Ольга Калугина, мне 34 года, мой рост 145 см, вес 80 кг.

Принять участие в вашем проекте меня подтолкнули достижения Кристины Сухаревой, а также подруга, зарегистрированная на вашем портале, как Ягуська. После рождения сына я стала поправляться. Как и большинство девушек, думала, что это временное явление, и моё тело примет былую стать. Но, увы, это было заблуждение… Я пыталась самостоятельно скорректировать своё питание, режим дня, физические нагрузки, но все усилия не принесли никакого результата. Я поняла, что без помощи специалиста мне не обойтись. Следующим шагом была Клиника по корректировке веса (по этическим причинам не указываю название). После обращения в клинику вес увеличился на 10 (!!!) кг… Начались проблемы со здоровьем, стали сильно болеть ноги, с каждым днем все сложнее и сложнее ходить. Стала часто пользоваться услугами такси, так как тяжело дойти до остановки… А так хочется еще бегать и ходить пешком по городу, как раньше. Моя мечта — вернуть свой прежний вес 46 кг, приобрести легкость, быть гордостью для сына. Я хочу победить себя!



Светлана.

— Доброе утро, дорогая «Слобода»! Зовут меня Светлана, 1951 года рождения. В молодости вела активный образ жизни, но в институте спорт пришлось бросить из-за сложного перелома ноги. С тех пор я веду борьбу с лишним весом. Худела я и самостоятельно, и с помощью клиники. Но со временем вес снова возвращался в больших размерах. Стали болеть колени — артроз. И теперь встал вопрос о замене суставов. В Москве, где будет проходить операция, мне сказали, что оперировать будут только при весе 80 кг. Я уже сбросила самостоятельно 27 кг, но вес встал на отметке 90 кг. Клиники для похудения пенсионерам не доступны, самой похудеть в моем возрасте трудно. В Москве мне дали срок до осени 2018 г. Я постоянно слежу за вашим проектом, только стеснялась написать. Теперь у меня осталась одна надежда на ваш проект. Человек я активный, посещаю тренажерный зал. Очень боюсь оказаться в инвалидной коляске.