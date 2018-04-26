Юлия Лашманова: «Могу позволить себе много модных вещичек!»

Добрый день! Хотелось бы поделиться с вами своими результатами в похудении после операции. Прошло совсем немного времени, а я без всяких проблем и тяжелых нагрузок на свой организм вешу уже на 20 кг меньше. Теперь мой вес составляет всего 72 кг.

Сейчас стала больше гулять пешком, так как до этого я не могла себе позволить это из-за лишнего веса. Раньше, я помню, пройду сто метров и уже ищу лавочку, чтобы присесть и отдохнуть. Да и совершать пешие прогулки мне было лень. А сейчас всё наоборот.

Недавно ходила с мужем и дочкой в парк, где мы очень долго гуляли, а после пошли на тренажерную площадку – позаниматься. Мой выходной прошел тогда шикарно.

А еще я могу позволить себе очень много модных вещичек. На данный момент мой размер 46-48. И это счастье!

За четыре месяца я похудела на три размера. И это не предел. К лету я планирую похудеть ещё на один размер.

Очень благодарна своему врачу Дмитрию Игоревичу Зайцеву за его основную помощь в моем похудении и за моральный настрой.

Приходя на консультацию в клинику, я вижу многих людей, которые записываются на такую же операцию, как у меня. Я считаю, что если человек хочет что-то поменять в своей жизни, то не нужно бояться смелых идей. Желаю всем хорошего весеннего настроения!