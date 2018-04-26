Ольга Антонова: «Желаю всем настойчивости в достижении целей»

Проект подходит к завершению, и сейчас я решаю, где буду тренироваться после его окончания. А еще летом можно заниматься и в парке, и на спортплощадках.



Проект помог мне сфокусироваться на совершенствовании тела, дал старт новому образу жизни. За предоставленную возможность я благодарна редакции «Слободы» и фитнес-клубу «Властелин». Огромное спасибо всем людям, которые поддерживали меня, читали мои блоги, активно их комментировали и не давали расслабиться на протяжении всех восьми месяцев.

Отдельные слова благодарности волшебнице, моему фитнес-инструктору Татьяне Репкиной. Танечка перевернула мой взгляд на жизнь. Оказалось, чтобы быть стройной, нужно услышать себя, найти гармонию со своим телом. Как бы странно это ни звучало, но, чтобы похудеть, нужно есть! А ещё жить и тренироваться только в удовольствие. Мне немного обидно, что из-за собственного упрямства я долго не хотела воспринимать это всерьёз. И как результат: два месяца вес стоял на одной отметке.

Всем, кто только собирается заняться собой, хочу пожелать настойчивости. Похудение начинается не со спортзала или диеты. Оно начинается с желания изменить себя и свою жизнь. Нельзя стать другим человеком только внешне. И если вы решились на этот шаг, идите к своей цели, даже когда кажется, что всё выходит из-под контроля.

До окончания проекта остались считанные дни. В душе немного грустно и торжественно, как перед новогодней ночью. Знаете, я буду скучать по блогам, по съемкам и по всей суете, связанной с проектом.