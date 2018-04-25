Елена Москалюк: «Вместе с весом уходят проблемы со здоровьем»

Здравствуйте! До окончания проекта «Похудей со «Слободой» осталось совсем чуть-чуть, уже в середине мая мы будем подводить итоги. Результат моего участия — избавление от 20 кг лишнего веса.

Это произошло благодаря переходу на правильное питание, причем настолько правильное, что организм не устраивал мне «голодных истерик». А также благодаря систематическим тренировкам под руководством тренеров фитнес-центра «Лига чемпионов». Я не принимала никаких новомодных штучек из магазинов спортивного питания и аптечной сети!

Образ жизни в «стиле спорт» настолько пришелся мне по душе, что менять его не планирую.

Похудение при помощи диет не дает максимального результата. При одном и том же весе можно выглядеть по-разному, так как объемы будут значительно отличаться. Очень много видеотренировок можно найти в сети интернет, но хотя бы на первом этапе очень важно, чтобы технику выполнения упражнений корректировал грамотный тренер. Это нужно для того, чтобы не навредить здоровью и чтобы тренировки были максимально эффективными.

Вместе с весом уходят проблемы со здоровьем. Про мучивший несколько лет хондроз я забыла. Серьезно травмированный голеностопный сустав ни разу не подвел, думаю, благодаря упражнениям на растяжку. И это здорово!