Марина Жутенкова: «К красивом телу через тренировки — вот моя зона комфорта в похудении»

Хорошая новость: вес колеблется, но уже ниже 80 кг. (79,4 кг.)

Плохая новость: надоело.

Очередное утро-день-вечер — перелистнули, обнулились (хах) — заново… Надоело: тоска, рутина, обыденность. Нужно сделать шаг в сторону, а лучше прыжок. Но что там ждёт? — тот же бег по кругу… Ну, бег — это я загнула)) — ходьба, ходьба умеренная, но по траектории всё того же первого круга. Что мы можем поменять в своей жизни и можем ли?

Мы находимся в замкнутом алгоритме, любое новое действие или отсутствие старого вызывает сбой в системе, в глазах отображается большими красными буквами ERROR, уши закладывает сиреной и все силы брошены на устранение бага. Ну, а уж если вас настигнет синий экран смерти, то добро пожаловать к врачевателям по ОМС и ДМС, второе предпочтительнее, на вас хотя бы взглянут. И ни к чему злиться, у них тоже свои алгоритмы — хах.

Похудение — это как раз та палка, которую суют в колёса едущего велосипеда. Другой вопрос: станет ли эта палка спасительной, скажем, от сотни возможных негативных исходов продолжения беспрепятственного движения, или же она просто повредит велосипед и затруднит его дальнейшее использование. Ну, как говорится, слава Богу всему, чего проверить нельзя, я пока иду по первому сценарию (тут пошли языческие обряды с плевками и постукиваниям по деревянным поверхностям — хах).

Выйди из зоны комфорта, выйди из зоны комфорта — ну как же надоела эта чушь!

Все достижения, открытия, состояния были сделаны людьми именно потому, что они находились в своей зоне комфорта!

Они занимались и занимаются тем, что им нравится, что они умеют делать лучше большинства — они нашли свою зону комфорта! Поэтому нужно не выйти из своей зоны комфорта, а найти её! Никто никогда добровольно не покинет свою зону комфорта, это противоречит всем эволюционным догмам. Первобытный человек менял своё место жительства, потому что зона пребывания переставала быть комфортной. Мы меняем работу, потому что находим лучше, мы покупаем квартиру, потому что хотим уюта, мы худеем, потому что нам уже некомфортно — мы всегда ищем зону своего комфорта, но никогда не покидаем её.

Мне комфортно тренироваться, мне это нравится, мне лень начинать тренировку, но от самого процесса я получаю удовольствие, а если ещё и упражнения любимые выпадают — вообще красота.

К красивом телу через тренировки — вот моя схема, вот моя зона комфорта в похудении.

Мне может и не много лет, но уже и не мало, чтобы, глядя на свою прожитую часть жизни, увидеть ключевые моменты, именно моменты, которые и являются теми самыми прыжками в сторону. Абсолютная мелочь в моменте, которая стала началом разрыва шаблона алгоритма жизни, нарисовался новый круг. Эти моменты, приводящие к большим изменениям, обычно незаметны во времени, и мы ими не управляем. Так значит ли это, что, в сущности, мы сознательно не влияем на свою жизнь?

Участие в проекте безусловно отразилось на моей жизни. Сейчас сложно понять, нахожусь ли я в новом круге, но, надеюсь, спустя десяток лет я увижу в этом времени момент, запустивший цепь событий, которая образовала мой новый мир.

«Лига чемпионов» + Екатерина Егорова + хорошая компания спортсменов = годный вечерний алгоритм → use

Вот такая вот каша в голове (гречневая).

Всегда в поиске себя и комфорта)