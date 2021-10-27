Татьяна Медведева: «Заболела и в клуб пока не хожу. Чем вы лечите простуду, поделитесь рецептами!»

Всем привет. Мой вес на сегодняшний день 83 кг, потеря веса — 16,3 кг.

Многие вокруг болеют, и я не стала исключением. Почти на сутки потеряла голос, горло болело сильно. Сейчас уже легче, голос немного прорезался, уже нет такой ломоты в теле.

Ненавижу болеть, думаю, как и многие. Лежать на диване и сидеть весь день дома приятнее по собственной воле)

Мой рацион составляют сейчас лекарства и литры чая с мёдом. Стараюсь больше лечиться народными простыми средствами — пью травы, полоскаю горло содой. Это пошло ещё с детства и прекрасно спасает. Боль в горле сошла практически на нет за сутки.

Мечтаю скорее вернуться в фитнес-клуб «Лига чемпионов» и возобновить тренировки.

А какие проверенные народные средства используете вы? Поделитесь пожалуйста, очень интересно узнать!