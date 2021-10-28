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«Я худею!»
Маргарита Шелкова: «Минус 22,5 кг! Худею и прокачиваю выносливость дальше!»

Маргарита Шелкова: «Минус 22,5 кг! Худею и прокачиваю выносливость дальше!»

Объемы продолжают постепенно уходить, а вот вес остановился на отметке в 70,5 кг. Есть минус 22,5 кг!

Время выполнения упражнений снова увеличивается, как и их количество. Тренер Петр Копаница фитнес-клуба ВФорме сказал сделать полторы тренировки. И теперь уже сил хватает и на такую нагрузку. А если вспомнить себя в самом начале, не верится, что я не могла выполнить тренировку с меньшим временем и количеством подходов.

Сейчас конечно тоже встречаются сложные упражнения, но сил и выносливости для их выполнения явно прибавилось. Так, например, «медведь», о котором я как-то уже рассказывала, теперь получается выполнять практически без остановок, хотя раньше приходилось часто на пару секунд делать передышки, так как руки отваливались.

Я за собой замечаю, что качество моего тела стало выше, оно стало более подтянутым. Так что тренировки точно не проходят даром.

Буду продолжать в том же духе, прокачивая выносливость и дальше, чтобы когда-нибудь упражнение «стул» тоже поддалось, и я бы с легкостью могла его выполнять.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 09:59 +8
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