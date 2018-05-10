Наши финалистки просто прекрасны!

Вот и завершился проект «Похудей со «Слободой». За восемь месяцев работы над собой эти молодые женщины добились потрясающих результатов – минус 69 кг на троих!

А победительницей проекта стала 35-летняя Елена Шнаревич. Елену ждет финальное преображение, которое вы увидите в следующем номере «Слободы». А сегодня мы подводим итоги акции.



Елена Шнаревич (велнеcс-центр N-ergo), вес 61 кг (минус 33 кг - 35,1% от веса).



Елена восемь месяцев назад. Вес 94 кг.

– Девушки, какие эмоции вы испытываете сейчас, после завершения проекта, и как изменился размер одежды, которую вы теперь выбираете?

Елена Шнаревич: – Прошло всего восемь месяцев, а моя жизнь так изменилась! Работы над собой еще очень много, в зеркале я вижу все свои изъяны. Мой размер одежды сейчас 44-46, а до проекта был 56-58. Разница колоссальная! Все старые вещи я отдала, не хочу, чтобы что-то напоминало мне о прошлом. Единственное, что я сделаю, – приклею на холодильник свое старое фото, чтобы у меня навсегда отпало желание залезать в него и есть то, что не положено. Я уже так плотно вошла в этот ритм, будто всегда так и жила. Муж очень рад моему преображению, а старший сын всегда мне говорил, что я стану победительницей проекта. Дочка теперь вместе со мной делает зарядку. Меня все поддерживают. Правда, были люди, которые еще в начале проекта говорили: «Да ты не сможешь, ты все бросишь». Сейчас они молчат.



Елена Москалюк (фитнес-центр «Лига чемпионов»), вес 78,5 кг (минус 19 кг - 19,4% от веса).



Елена восемь месяцев назад. Вес 97,5 кг.

Елена Москалюк: – Спасибо проекту за 10 лет молодости, которые ко мне вернулись! Я своим результатом очень довольна. С размеров 56-58 я похудела до 50-го размера вверху и 48-го внизу. Комплиментов получаю много. Не один раз было, что люди, которые меня давно не видели, проходили мимо и не узнавали. Говорят, что я изменилась не только внешне, но и внутренне: стала более веселой, позитивной, активной и жизнерадостной. Лишний вес портил не только фигуру, но и настроение. За эти восемь месяцев в моем фотоальбоме появилось столько фотографий, сколько не было за десять предыдущих лет. Я не любила фотографироваться, а сейчас делаю это с удовольствием!



Ольга Антонова (фитнес-клуб «Властелин»), вес 80 кг (минус 17 кг - 17,5% от веса).



Ольга восемь месяцев назад. Вес 97 кг.

Ольга Антонова: – У меня довольно-таки странные ощущения. Я похудела, но психологически мне кажется, что я по-прежнему вешу сто килограммов. Недавно появилось ощущение, что я такая же толстая, хотя цифра на весах меньше, размер одежды меньше... Нет удовольствия от того, какой я стала. Хотя мои знакомые, особенно те, кто давно меня не видел, говорят, что я очень изменилась. Я не обновляла гардероб, сейчас ношу те вещи, которые у меня несколько лет просто лежали в шкафу. Мой размер 46-48, низ – 50.



– Планируете ли вы продолжить занятия спортом?

Елена Москалюк: – Летом будет небольшая передышка, фитнес на грядках (смеется). А к осени куплю абонемент в «Лигу чемпионов», жду, когда там начнутся акции.

Ольга Антонова: – С 17 мая у меня активируется годовая карта в клуб «Властелин», я продолжаю заниматься у своего тренера Татьяны Репкиной. На лето план: два раза в неделю танцы плюс беговая

дорожка и кардио.



Елена Шнаревич: – Дальше продолжу заниматься со своей любимой Олесей Фоминой в клубе N-ergo. Она крутая! Я ее называю «волшебный пендель», без нее у меня бы ничего не получилось. У меня впереди конкурс «Энергичное тело» 3 июня в Центре культуры и досуга. Уже готовлюсь к нему – сейчас выбираю купальник!

Фото Алексея Пирязева.