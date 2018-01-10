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«Я худею!»
Елена Шнаревич: Минус 26 кг! Я сделала это!

Елена Шнаревич: Минус 26 кг! Я сделала это!

Всем привет! Ну вот и подошёл к концу первый этап «Похудейки» Хотелось бы в сотый раз сказать «Слободе» огромное спасибо за прекрасный проект. Мне дали шанс себя изменить, и я им воспользовалась не впустую. Я действительно себя изменила.

Середина сентября 2017 г., вес - 94 кг. Середина января 2018 г., вес - 68 кг.


Изменилась и душой, и телом. Изменились мои привычки и устои. Я стала очень лёгкой на подъём и очень активной. Теперь я не чувствую бесконечную усталость, да и вообще на лице моём всегда улыбка, я всегда на позитиве, а энергия бьёт ключом)).

Врать не буду и без ложной скромности скажу, что, сравнивая фото до и после и видя, что мне велик весь гардероб, даже из самых старых запасов, я собой горжусь! Понимаю, что никакого великого подвига я не совершила, но тем не менее я преодолела свою лень и смогла одержать победу над собой!

Последние пару недель вес практически не уходит, а колеблется то вверх, то вниз. Но я не расстраиваюсь и больше не зацикливаюсь на цифрах, хотя останавливаться на достигнутом не собираюсь. В планах скинуть ещё хотя бы 10 кг. Я уверена, что смогу.


Грустно, что кто-то из нас совсем скоро покинет проект. Надеюсь, выбывшие не бросят работу над собой. Ведь у каждой из нас положено хорошее и удачное начало. И каждая из нас теперь знает основу красивой фигуры и здорового тела.

Желаю всем участницам удачи! А всем поддерживающим меня и критикующим хочу сказать большое спасибо. Слова поддержки очень вдохновляют, а критика придаёт ещё больше сил для работы над собой. Поэтому БОЛЬШУЩЕЕ спасибо всем, вы делаете меня сильнее))!!!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:34 +20
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