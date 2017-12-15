«Похудей со «Слободой»: у нас новая участница!

Знакомьтесь, Юлия Лашманова, 28 лет, рост 168 см, вес 85 кг.

Нет-нет, Юлия не станет конкуренткой нашим шести участницам в борьбе за главный приз акции. Юля — вне конкурса. И худеть она будет совершенно по-другому — не в тренажерном зале, а с помощью бариатрической хирургии.

Нашим партнером на этот раз стала одна известная тульская клиника и ее бариатрическое отделение. Юля решилась на операцию на желудке, которую ей проведут уже 19 декабря.

Юля работает продавцом в супермаркете «Магнит», замужем, воспитывает шестилетнюю дочь Алину.

— После родов я сильно поправилась — весила 97 кг, — рассказывает Юлия. Самостоятельно мне удалось похудеть на 12 кг и сейчас я вешу 85 кг. Но для меня все равно это очень много. В школе я всегда была худенькой девочкой, весила около 50 кг. Понимаю, что вернуть такой вес нереально, но все же хочу сбросить 20−25 кг. Я еще молодая женщина, хочу измениться и выглядеть намного лучше, чем в данный момент.

Юлия Лашманова увидела наше объявление в «Слободе» и поняла, что новая акция совместно с бариатрическим отделением одной из тульских клиник — ее шанс обрести фигуру мечты.

— Меня поддерживает вся моя семья. Тем более они знают, что я очень упертая — если решила, обязательно добьюсь своего.

Перед операцией Юлия прошла полное медицинское обследование. Врачи сделали вывод — девушка полностью подходит для проведения лапароскопического бандажирования желудка. Юле эндоскопически установят желудочный бандаж, который пережмет желудок и разделит его на две зоны — малый и большой желудок. Объём малого желудка 80−100 мл. Пища, заполняя малый желудок, воздействует на рецепторы, которые дают сигнал насыщения в мозг. Пациент начинает питаться часто и дробно, маленькими порциями. По прогнозам врачей, сбросить 20−25 кг Юля Лашманова сможет за полгода.

- Бандаж устанавливается на 15 лет, но снять его можно и раньше, - говорит Юлия. - За это время я уж точно привыкну питаться правильно (смеется).