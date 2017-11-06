Елена Парамонова: Ваша поддержка придает мне сил

Привет, портальцы! Вот и пролетело полтора месяца с начала проекта. Этот блог будет коротким, так как с момента предыдущего блога прошло не так много времени. Изменений у меня никаких не произошло, потому что я принимала препараты, которые тормозят процесс.

Но я не вешаю нос, продолжаю заниматься и правильно питаться. С пятницы (1.11.17 г) я перестала принимать эти препараты, и вес пошел в низ. На 3.11.2017 мой вес составляет 81кг 500 г, это минус 8,5 кг. Заниматься мне очень нравится. Я получаю удовольствие.

Стала носить одежду на размер меньше. Был 52-54, а теперь 50-52. Стало нравиться отражение в зеркале. Что тело приходит в норму. Стали посещать мысли, что скоро пролетят ещё два месяца и придётся кому-то уйти. Но я стараюсь не думать об этом. Верю в себя и в свои силы, что я смогу пройти дальше. И вашу поддержку я тоже чувствую, и она придаёт мне силы. Всем до новых встреч.