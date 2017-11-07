Людмила Антошечкина: Ежедневные тренировки уже стали образом жизни

Ура!!! Я смогла отказаться от сладкого, теперь только сахарозаменитель или немного мёда. В интернете куча рецептов правильного питания, так что мой рацион разнообразен. Ежедневные тренировки уже вошли в привычный образ жизни. Если по каким-то причинам пропускаю, то появляется чувство неудовлетворенности собой.

С Татьяной Кушнир подобрали комплекс упражнений, который я могу выполнять дома самостоятельно. Весы уже давно показывают двухзначное число, но вес стал уходит медленнее, чем в начале. Сейчас я поняла, что любая диета не дает таких результатов без силовых тренировок.

Как любой похудевшей на пару размеров женщине захотелось полностью обновить гардероб. Пока приобрела пару джемперов и юбок, в основном для работы. Понимаю, что это еще не конечный размер, и нет смысла покупать что-то дорогое, например, шубу, так как потом придется ушивать.

Сейчас мой вес - 92 кг, то есть минус 11 кг уже есть!