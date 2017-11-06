Елена Москалюк: Я стала стройнее. И это замечают!

Снова здравствуйте! Пришло время поделиться своими новостями. Вес уходит очень медленно, на сегодня — 90 кг, то есть минус 7,5 кг. Объемы радуют больше: в талии ушло 15 см, в бедрах — 9 см. Как-то начала утешать себя, что мне уже не 20 и обменные процессы не такие быстрые… Но быстро прогнала эти предательские мысли и сказала себе, что просто нужно приложить максимальные усилия и все получится!

То, что я стала стройнее, замечают знакомые, более близкие делают комплименты, спрашивают — где худеешь да как? Рассказываю — в «Лиге чемпионов»! Такие вопросы очень приятны и дают дополнительный стимул. Знаю, некоторые крутили у виска, когда увидели моё фото среди претенденток на участие в проекте «Похудей со «Слободой». А теперь, когда есть результат, потихонечку завидуют. Ведь не каждой хватит духа признать свою проблему и публично начать с ней бороться, несмотря на разные комментарии в свой адрес.

Бывают дни, когда совсем нет возможности поехать в Тулу на тренировку. Тогда хоть на час-полтора иду в поселковый спорт-клуб. Дома кроме обруча ничего не хочется делать, постоянно находятся другие дела.

Вдохновленная моими результатами, сестра составляет мне компанию, сын тоже начал заниматься три раза в неделю. Потихонечку становимся спортивной семьей!)))