Маргарита Шелкова: «Тело привыкло к нагрузкам. А прошла всего неделя!»

Как оказалось, не все знают, что такое интервальное голодание с системой питания 20/4. Интервальное голодание подразумевает отказ от еды на продолжительное время, в моем случае на 20 часов (7 часов сна + 13 часов в течение дня), и окно в 4 часа для приема пищи. Естественно, без превышения суточной калорийности. Когда питаешься один раз в день, ты столько и не съешь. Это очень удобно в том плане, что ты не думаешь о еде и тратишь меньше времени на готовку.

Также спешу сообщить, что тело привыкло к нагрузкам и остаточные боли в мышцах не мешали ни повседневной рутине, ни тренировкам. А прошла всего неделя! Не зря я все-таки раньше на фитнес ходила. Еще хорошей новостью стала потеря нескольких сантиметров в обхвате бёдер.



Вес на сегодня — 92 кг.

Спасибо моему тренеру — на этой неделе я впервые выполняла упражнение с канатами для кроссфита (всегда хотела попробовать). Это так весело! Тяжело, но всё равно весело! В отличие от обычных упражнений, где нужно монотонно выполнять повторения, канаты на тренировке — словно глоток свежего воздуха.

Единственный минус во всем этом — конечно, колоссальная трата времени на дорогу до зала и обратно, хотя раньше эти драгоценные часы отводились на рисование, чтение и другие мои увлечения.

За многие годы борьбы с лишним весом я прочитала огромное количество информации и просмотрела видео на эту тему, фактов, исследований… Но знать — это одно, а делать — совсем другое.