Лариса Барзенкова: «Вписываю новые привычки худеющей женщины в свою устоявшуюся жизнь»

Мой блог прежде всего для тех, кто, как и я, столкнулся с проблемой лишнего веса. И неважно по какой причине: не совсем здоровые пищевые привычки или, как в моем случае, проблемы со здоровьем. Моей целью является описать МОЙ путь, МОИ страхи и сомнения, успехи и неудачи. И, может, они будут схожи с вашими и помогут вам прежде всего принять решение. Станут тем ориентиром, который проложит путь к новому себе!

Итак, первая неделя в проекте… А какой бывает первая неделя нового дела? Конечно, установочной. Надо было понять, где я нахожусь и как все это вписать в мою жизнь.

За первую неделю я успела:

сдать кровь на анализ (общий, на инсулинорезистентность и холестерин)

сделать 3 тренировки

шагами измерить расстояние от дома до работы и обратно, по пути купить кроссовки для занятий в фитнес-клубе

определиться с питанием

В голове пока нет четкого понимания своего распорядка дня. Женщины, у которых есть дети, меня поймут. Это как возвращение из роддома. Вот ребенок, вот ты, вот дом и вот твоя привычная жизнь, которой больше нет… Как, в общем, и времени понимать, что теперь со всем этим делать. Просто берешь и делаешь, а «план война покажет». Ведь в отличие от разных телевизионных проектов подобного формата, мы никуда не уезжаем и не живем отдельно от семьи и от работы и никто нас не освобождал от наших каждодневных обязанностей. В этом основное преимущество этого проекта. Мы вписываем новые привычки в свою устоявшуюся жизнь. И, знаете, эти «новые туфли» немного жмут)))



Вес на сегодня 94 кг.

Формула успеха проста: решение — цель— план— действие— результат— анализ.

Решение — есть.

Цель — есть.

Теперь нужен план, вернее планирование своего нового распорядка недели, в строгом соответствии с целью!

А как вы встраиваете в свой ритм жизни ежедневную или еженедельную физическую активность? Как вы совмещаете это с домашними обязанностями (работой по дому), основной работой, общением с детьми и семьей в целом? Пишите в комментариях, возможно, именно ваш опыт станет для меня оптимальным!