6 лучших комментариев: 26 апреля - 3 мая

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Вильфанд сделал прогноз на майские: готовьте купальники, уже можно загорать
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В Туле таксист припарковался прямо у ступеней подъезда
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«По ночам льют дерьмо на улицу»: туляк показал частные дома, чьи владельцы экономят на ассенизаторах
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Монолитный мост через Упу в Туле: строители рассказали об особой технологии заливки бетона
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Алексей Дюмин доложил Владимиру Путину о развитии Тульской области
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В Пролетарском районе Тулы забил гейзер
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