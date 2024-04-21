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Полицейские раскрыли кражу смартфона в Узловой с помощью видеотехнических средств

Полицейские раскрыли кражу смартфона в Узловой с помощью видеотехнических средств

Похищенное изъято и возвращено владелице.

В Узловском районе полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.

В дежурную часть обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина заявила, что забыла смартфон на кассе в магазине на улице Октябрьской. Спохватившись, она обнаружила, что телефон уже успели утащить.

Стражи порядка, внимательнейшим образом изучив записи камер видеонаблюдения, смогли установить личность похитителя. Им оказался 43-летний безработный мужчина. Смартфон изъят и возвращен владелице, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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