  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Суд закрыл вьетнамское кафе в ТРЦ «Макси» из-за антисанитарии и тараканов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Суд закрыл вьетнамское кафе в ТРЦ «Макси» из-за антисанитарии и тараканов
Фото из архива Myslo

Суд закрыл вьетнамское кафе в ТРЦ «Макси» из-за антисанитарии и тараканов

На устранение всех недочётов владельцу заведения отведено три месяца.

Пролетарский районный суд Тулы рассмотрел административное дело в отношении ИП Нгуен Х. Т. Установлено, что при внеплановой проверке кафе «Made in Vietnam», расположенного в ТРЦ «Макси», были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В заведении не созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены, отсутствует цеховое деление при использовании различного сырья, не оборудованы моечные ванны, нет условий для санитарной обработки посуды и кухонного инвентаря, у сотрудников нет медкнижек, а в зоне выдачи блюд поселились тараканы.

Предпринимателю назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 90 суток. За это время все нарушения должны быть устранены

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 20:43 +2
Другие статьи по темам
Событие
антисанитариякафесуднарушение санитарных норм
Место
ТулаТРЦ Макси
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Музейное лето-2024»: в Тульской области пройдут более 250 мероприятий
«Музейное лето-2024»: в Тульской области пройдут более 250 мероприятий
В Туле водитель Hyundai сначала проехал по встречке, а потом и на красный
В Туле водитель Hyundai сначала проехал по встречке, а потом и на красный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.