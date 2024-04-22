Суд закрыл вьетнамское кафе в ТРЦ «Макси» из-за антисанитарии и тараканов

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На устранение всех недочётов владельцу заведения отведено три месяца.

Пролетарский районный суд Тулы рассмотрел административное дело в отношении ИП Нгуен Х. Т. Установлено, что при внеплановой проверке кафе «Made in Vietnam», расположенного в ТРЦ «Макси», были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В заведении не созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены, отсутствует цеховое деление при использовании различного сырья, не оборудованы моечные ванны, нет условий для санитарной обработки посуды и кухонного инвентаря, у сотрудников нет медкнижек, а в зоне выдачи блюд поселились тараканы.

Предпринимателю назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 90 суток. За это время все нарушения должны быть устранены