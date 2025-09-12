7 лучших комментариев: 5 - 12 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Составлен список сервисов и сайтов, которые будут доступны во время отключения мобильного интернета
В Туле на площади у цирка высадят 10 кустарников почти за 6,5 млн рублей
В Липках сняли мистический триллер-сериал
Депутаты ГД хотят заменить «домашку» в школах на творческие задания
Тулячка стала участницей реалити-шоу «Беременна по обману»
Сестра «Розовой Ники»: в Туле на «Искре» появилась новая скульптура художника Романа Устименко
