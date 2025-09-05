6 лучших комментариев: 29 августа - 5 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Недотерпела или что? Автоледи сделала вынужденную остановку прямо на середине проспекта
Синоптики дали прогноз на сентябрь
На старинном кладбище в Тульской области найден саркофаг XIX века
Илья Беспалов перевернул календарь, а там снова 3 сентября
Житель Узловой откопал гроб, чтобы перезахоронить сына
