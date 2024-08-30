8 лучших комментариев: 23 августа - 30 августа

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Жители Скуратово и Косой Горы пожаловались на громкий гул из-за пусконаладочных работ на соседнем предприятии
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В российских поездах предложили запретить «Дошираки» — от них пахнет «бедностью»
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Пьяная жительница Тульской области жестоко убила мужа
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В Туле в ЖК «Вертикаль» из-под земли забил гейзер: аварию устранять некому
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Каждый третий туляк признался, что хотя бы раз позволил себе плакать на работе
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SHAMAN записал видеообращение к Павлу Дурову, посоветовав ему возвращаться домой
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Как в Тульской области отметят годовщину Куликовской битвы
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В Туле водитель поставил себя выше администрации и ГАИ
Лучший комментатор недели - ...