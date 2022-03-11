Зубные протезы за 30 минут: в Тульской областной стоматологии установлен 3D-принтер

Современная стоматология без цифровых технологий сегодня сложно представить. Цифровые технологии дают возможность точно воссоздавать оттиск зубных протезов, ускорять время изготовления их и хранить образцы уже изготовленных протезов на случай, если потребуется коррекция.

Сегодня в Тульской областной стоматологической поликлинике запущен в работу 3D-принтер. Его подключение стало завершающим этапом в установке цифрового оборудования для производства зубных протезов.

– Несколько лет назад у нас был установлен CAD/CAM-станок, сканер слепков, а 3D-принтер закуплен был только в этом году, – рассказал главный стоматолог Тульской области Алексей Эрк. – Теперь получилась полноформатная цифровая стоматология. В наше структурное подразделение входит 14 поликлиник, некоторые из них находятся очень далеко от Тулы, например, Ефремов расположен более чем в 150 км от нас. Но при наличии цифровой стоматологии даже оттиски, снятые в Ефремове, отправляются в Тулу. Здесь их сканируют и изготавливают, а после доставляют в ту поликлинику, где ведется прием пациента. В перспективе мы планируем приобрести внутриротовые сканеры, которые позволят быстро и точно создавать протезы.

По словам заведующего зуботехнической лабораторией Александра Шалыгина, 3D-принтер способен заменить 5 зубных техников.

– Приобретение цифрового оборудования вовсе не значит, что мы будем сокращать сотрудников. Ни один компьютер не сможет полностью заменить человека, – отметил Александр Шалыгин.

Кстати, Алексей Эрк отметил, что на данный момент речи о повышении цен на платные услуги не идет: цены устанавливаются на основании накладных на уже закупленные материалы. Поскольку закупка производилась по старым ценам, то оснований для повышения на данный момент нет.