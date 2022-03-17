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Тульский минпромторг: «Факты скупки сахара и других товаров спекулянтами будут пресекаться»

Тульский минпромторг: «Факты скупки сахара и других товаров спекулянтами будут пресекаться»

Руководитель министерства промышленности и торговли Вячеслав Романов рассказал Myslo, как принимаемые правительством меры помогут экономике региона.

– Как изменения, принятые на федеральном уровне, в том числе Бюджетного кодекса, положительно скажутся на развитии экономики?

– Логика направлена на упрощение процедур, связанных с распоряжением средствами. Cубъектам и муниципалитетам даны полномочия в рамках изменений ключевых условий договоров о закупках товаров и услуг. Это позволяет более мобильно принимать решения, менять оборудование, документацию и другие условия, заключать договоры с единственным поставщиком и т.д. Это развязывает руки и не стопорит работу. Управление становится более гибким, способным подстраиваться под текущую ситуацию.

– Рост цен на строительные материалы и продукты – это спекуляция или реакция на санкции?

– Объективно цены повышаются из-за изменения курса валют, подорожания импортных комплектующих, изменения логистики доставки товара из одной страны в другую. УФАС и прокуратура проверяют факты необоснованного повышения цен.

Для сдерживания роста цен также принимаются ряд мер. Так, сейчас наблюдается повышенный спрос на сахар, для удовлетворения потребностей людей в этом продукте наложен запрет на экспорт до 31 августа.

С участием правоохранительных органов будет проводиться контроль за торговыми точками, чтобы продавали все через прилавок, а не с черного хода. Также будут пресекаться факты скупки для спекуляции.

Прежде всего, мы рассчитываем на изменение покупательского поведения и снижение ажиотажного спроса на продукцию с длительным сроком хранения. В стране есть достаточный запас продовольствия, и поставщики продолжат регулярные поставки.

– Что понимается под свободой бизнеса и почему это важно сейчас?

– С учётом санкций правительство продолжает подготовку решений для укрепления устойчивости российской экономики. Это и отмена проверок, и новая амнистия капиталов, кредитные каникулы и меры по защите финансового рынка. Реализация комплекса мер должна обеспечить максимальную гибкость экономики. Снять внутренние ограничения для бизнеса и поддержать бесперебойную работу предприятий. И главное – помочь сохранить занятость.

– Государство помогает бизнесу сохранять рабочие места за счет предоставления кредитных каникул. Как помогут эти меры?

– Субъекты малого и среднего бизнеса в 2022 году смогут воспользоваться кредитными каникулами, то есть взять отсрочку по возврату кредита, уменьшить размер платежей в течение льготного периода при условии осуществления деятельности в одной из следующих отраслей: сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии (в том числе производство компьютеров и разработка ПО), оптовая и розничная торговля, сфера услуг, обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий (всего более 70 кодов ОКВЭД).

На кредитные каникулы смогут претендовать заёмщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября 2022 года.

Максимальный срок кредитных каникул – 6 месяцев.

Безусловно, это существенная поддержка предприятий, которая позволяет направить средства, высвободившиеся с исполнения кредитных обязательств заемщиков, на стабилизацию бизнеса и адаптацию к новым условиям.

– Готовность тульских предпринимателей к импортозамещению. С какими трудностями сталкиваются предприятия-экспортеры и какие пути решения их на данный момент уже найдены?

– Предприниматели сейчас испытывают трудности с заменой оборудования, запчастей, сырья и другие. Особое внимание уделяется поддержке экспортеров. Для оперативного решения проблемных вопросов, в том числе совместно с Российским экспортным центром, региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) открыл горячую линию по тел. 25-98-33.

ЦПЭ упростил доступ к услугам и в оперативном режиме взаимодействует с торговыми представительствами России в 32 странах, чтобы переориентировать тульских производителей на новые экспортные рынки.

Для поддержания бесперебойной доставки международных грузов Минтранс России организовал оперативный ситуационный центр по обеспечению транспортной логистики, в который могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании, в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с осуществлением международных грузовых перевозок между Россией и зарубежными государствами.

Создан центр импортозамещения, который поможет предприятиям своевременно находить партнеров и оперативно перестраивать систему поставок. Профильные специалисты занимаются, например, поиском комплектующих, которые смогут заменить детали импортных станков.

– Есть ли региональные меры поддержки для предпринимателей?

– В Тульской области разработан и начал действовать первый региональный пакет мер поддержки. Среди них:

  • отсрочка по некоторым региональным налогам на 3 месяца. Это платежи по упрощенной системе налогообложения и земельный налог;
  • отсрочка по арендной плате за пользование государственным и муниципальным имуществом на 3 месяца;
  • субсидирование 80% затрат для компаний на транспортировку продукции иностранным покупателям до границы;
  • льготы в рамках региональных инвестиционных проектов, заключенных в 2022 году. Льготная ставка по налогу на прибыль – 12,5%;
  • поддержка предприятий региона в сохранении рабочих мест и выплате зарплаты. Льготное кредитование микро- и малых предприятий, которые столкнутся со сложностями в выплате зарплаты, под ставку 0,1%. Займы в размере до 500 тысяч рублей по ставке 5% годовых. Займы под 5% сроком на 1 год для пополнения оборотных средств промышленных предприятий.

По мере изменения обстановки будут приниматься дополнительные меры.

Сюжет: Бизнес, живи!
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