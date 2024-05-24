8 лучших комментариев: 17 мая - 24 мая

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Итоги полицейского рейда в Плеханово: 107 врезок, 2 уклониста и задержанный автомобиль
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В Тульский педуниверситет приехала Ольга Бузова
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Тулу посетил министр транспорта РФ: какие крупные дорожные проекты реализуют в регионе?
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Тульская область стала седьмой в рейтинге качества жизни
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Суд арестовал начальника миграционной службы УМВД Денис Оськина и 11 его подельников
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«В сыновья годится!»: нормальна ли пара, в которой женщина старше
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Под Тулой водитель Mercedes получил «последнее предупреждение» от судьбы: видео
Лучший комментатор недели - ...