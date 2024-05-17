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  5. 10 лучших комментариев: 3 мая - 17 мая - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
10 лучших комментариев: 3 мая - 17 мая

10 лучших комментариев: 3 мая - 17 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

В Узловой школьника обвиняют в производстве БДСМ-порно

- 2 -

Цыгане в Туле выиграли грант на проведение фестиваля «Наследие»

- 3 -

Врио губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев

- 4 -

Тулу ждет масштабное отключение воды

- 5 -

В Туле после рейда силовиков закрыли ресторан «Башня»

- 6 -

- 7 -

В Туле подросткам запретили лазать по «заброшкам»

- 8 -

Рязанская улица в Туле встала в пробках

- 9 -

Почему на проспекте Ленина распустились не все деревья

- 10 -

На остановке «Декабристов» разошелся шов на трамвайных путях

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вчера, в 16:27 +1

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6 лучших комментариев: 26 апреля - 3 мая
6 лучших комментариев: 26 апреля - 3 мая
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