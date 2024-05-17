10 лучших комментариев: 3 мая - 17 мая

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Узловой школьника обвиняют в производстве БДСМ-порно
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Цыгане в Туле выиграли грант на проведение фестиваля «Наследие»
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Врио губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев
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Тулу ждет масштабное отключение воды
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В Туле после рейда силовиков закрыли ресторан «Башня»
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В Туле подросткам запретили лазать по «заброшкам»
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Рязанская улица в Туле встала в пробках
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Почему на проспекте Ленина распустились не все деревья
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На остановке «Декабристов» разошелся шов на трамвайных путях
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