8 лучших комментариев: 12 - 18 июня
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
В России пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей
- 2 -
Когда в больницах Тульской области будет порядок?
- 3 -
Счастье в детях: семья Горбачёвых
- 4 -
Погода в Туле 15 июня: дождь, ветер, до 15 градусов тепла
- 5 -
Собери букет любви
- 6 -
Официально: Миодраг Божович стал главным тренером «Арсенала»
- 7 -
Каким СМИ доверяют туляки?
- 8 -
Голосуем за лучший тульский детский центр
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