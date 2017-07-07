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Лучшие комментарии недели
8 лучших комментариев: 12 - 18 июня

8 лучших комментариев: 12 - 18 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В России пенсии работающих пенсионеров вырастут в пределах 236 рублей

 

- 2 -

Когда в больницах Тульской области будет порядок?

 

- 3 -

Счастье в детях: семья Горбачёвых

 

- 4 -

Погода в Туле 15 июня: дождь, ветер, до 15 градусов тепла

 

- 5 -

Собери букет любви

 

- 6 -

Официально: Миодраг Божович стал главным тренером «Арсенала»

 

- 7 -

Каким СМИ доверяют туляки?

 

- 8 -

Голосуем за лучший тульский детский центр

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:31 +5
6 лучших комментариев: 5 - 11 июня
6 лучших комментариев: 5 - 11 июня
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