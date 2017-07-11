6 лучших комментариев: 19 - 25 июня
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Взятие Зимнего
- 2 -
Алексей Дюмин: «Я такого детсада не видел ни в одном регионе!»
- 3 -
На сайте Пенсионного фонда России появился голосовой ассистент
- 4 -
В тульских магазинах
могут продаваться фальсифицированные молочные продукты
- 5 -
В Туле на стадионе «Арсенал» березы погибли из-за жука-короеда
- 6 -
На Зеленстрое затопило трамвайные пути
Опрос
Автор лучшего комментария - ...